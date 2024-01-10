這群人爆解散！展榮深夜證實「最後一拍」 展瑞認了接到失業電話
由展榮、展瑞、董仔、尼克、木星、茵聲與石頭組成的YouTube團體「這群人」，自從宣布在2024年停更後，有關「解散」一事撲朔迷離，雖然團長展榮不斷駁斥傳聞，但日前仍遭知情人士爆料，他們早就不玩了，其合資的公司「柒柒娛樂」也早在2022年解散。更令人關注的是，展榮昨（9）日深夜突然發聲，「這群人最後一拍！」證實已經來到最後一部作品拍攝，而弟弟展瑞更自爆接到失業關心電話，再度掀起粉絲討論。
記者詹鎰睿／綜合報導
昨日展榮在IG上貼出一張照片，只見一塊紙板上面寫道，「謝謝展榮請飲料，這群人最後一拍！」透露了昨晚正是他們最後一次的拍攝，雖然作品名稱、日期尚未公布，但貼文曝光仍掀起大批粉絲留言表達不捨，「怎麼可以這樣啦，我好難過哦」、「加油！希望有生之年可以再看到你們7個合體」、「會等你們回來的。」
同一時間，弟弟展瑞也在threads（脆）上發文吐出心聲，「一生是一個很短的旅程～雖然短但是沿路的風景跟景點很多 ～～～ 期待一切新的旅程。」與哥哥展榮的最後一拍相互呼應。
有趣的是，展瑞先前還透露自己接到失業關心電話，幽默地與大家分享此事，「我剛剛接到電話，說關心失業，想問我找到工作了嗎？我很難回答，好希望是外星人打給我，我可以瀟灑跟他說目前還在地球任職～有要幫我換工作嗎？」一舉一動都讓網友相當關注。
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