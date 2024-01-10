桃園侏儒症國中生遭霸凌 施暴生父親去年也糾眾圍毆另一學生
桃園市某國中日前傳出一名罹患侏儒症學生慘遭其他同學以書本捲成棒後毆打臀部的霸凌事件，施暴過程被人拍下後上傳到社群平台，影片中還聽到有學生在旁跟著起哄，事件曝光後引發各界熱議。桃園警方介入了解後，發現施暴生的父親，去年也因為要幫兒子出氣，糾眾群毆另一名學生。
記者李春台／桃園報導
桃園市教育局今（10）日表示，昨日接獲通報後已立即責成校方後續確實依「校園霸凌防制準則」辦理，組成防制校園霸凌因應小組調查釐清;另校方也啟動輔導、管教機制，分別對雙方進行輔導及管教措施，並轉介少年輔導委員會及輔導諮商中心協處。
教育局說明，校方今日上午9時邀集雙方家長到校協調處理，目前雙方家長經溝通後已排除誤會，並表示尊重學校後續處置，即便如此，校方的防制校園霸凌因應小組仍會持續調查處置。
桃園市警察局表示，已責由認輔區到場協助處理，勸導及約制學生避免再犯，後續將協調學校安排入班宣導，今日上午也再度派員到學校，後續也會與校方密切配合。
據了解，此次施暴學生在去年也涉及類似案件，因與同學發生爭執，施暴生的父親為幫兒出氣，糾眾圍毆另一方學生，平鎮警分局當時報請桃園地檢署偵查，並在去年底根據組織犯罪防制條例等罪嫌，對3人提起公訴。
桃園市政府強調，對於任何校安事件皆不會等閒視之，後續除了已啟動的相關機制之外，市警局也會深入了解是否有幫派介入，若有查獲，一定嚴辦。