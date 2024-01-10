全家選舉日限3天！美式第2杯10元「可寄杯」 拿鐵、霜淇淋買1送1
本週迎接2024年總統大選，全家推出限定活動，1月13日當天門市限定優惠，指定支付方式霜淇淋買1送1，1月12日起至1月14日有特濃美式第2杯10元、抹茶拿鐵買1送1，且可手機寄杯超划算。APP則有1月11日單日限定，特濃美式、私品茶、霜淇淋組合價111元（近66折），每會員限購3組。7-11自1月12日至1月15日限定，門市消費不限金額，加購指定咖啡、飲品買2送2
記者鍾怡婷/綜合報導
🟡全家便利商店
📍門市｜1月13日限定
◾霜淇淋買1送1（限全盈+PAY）
📍門市｜1月12日起至14日（可手機寄杯，同品項限10杯）
◾特濃美式第二杯10元，原價55元、特價33元
◾濃靜岡抹茶拿鐵買1送1，原價65元、特價33元
📍APP｜1月11日限定
◾特濃美式＋私品茶65元+霜淇淋，原價169元、特價111元（限購3組）
🟡7-ELEVEN
📍門市｜1月10日至1月23日
◾中杯精品拿鐵／美式，免費升級大杯
📍門市｜1月12日至1月15日，消費不限金額，加購指定咖啡、飲品買2送2
◾加購大杯濃萃美式買2送2（原價50元、特價25元）
◾加購大杯厚乳拿鐵買2送2（原價65元、特價33元）
◾加購特大杯珍珠奶茶買2送2（原價60元、特價30元）