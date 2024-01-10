全家福袋漲價49元！眾抓包「最大敗筆」疑滯銷　官方揭銷售數量

全家選舉日限3天！美式第2杯10元「可寄杯」　拿鐵、霜淇淋買1送1

▲選舉日限3天，全家霜淇淋、抹茶拿鐵有買1送1優惠，特濃美式第二杯10元可寄杯。（圖／全家提供）
▲選舉日限3天，全家霜淇淋、抹茶拿鐵有買1送1優惠，特濃美式第二杯10元可寄杯。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

本週迎接2024年總統大選，全家推出限定活動，1月13日當天門市限定優惠，指定支付方式霜淇淋買1送1，1月12日起至1月14日有特濃美式第2杯10元、抹茶拿鐵買1送1，且可手機寄杯超划算。APP則有1月11日單日限定，特濃美式、私品茶、霜淇淋組合價111元（近66折），每會員限購3組。7-11自1月12日至1月15日限定，門市消費不限金額，加購指定咖啡、飲品買2送2

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🟡全家便利商店

📍門市｜1月13日限定

◾霜淇淋買1送1（限全盈+PAY）

📍門市｜1月12日起至14日（可手機寄杯，同品項限10杯）

◾特濃美式第二杯10元，原價55元、特價33元

◾濃靜岡抹茶拿鐵買1送1，原價65元、特價33元

📍APP｜1月11日限定

◾特濃美式＋私品茶65元+霜淇淋，原價169元、特價111元（限購3組）

▲全家霜淇淋新口味來了！將攜手王品集團旗下麻辣鍋品牌「青花驕」，1月5日推出青花椒霜淇淋。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家霜淇淋攜手王品集團「青花驕」推出青花椒霜淇淋，並且在總統大選日推出久違的霜淇淋買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡7-ELEVEN

📍門市｜1月10日至1月23日

◾中杯精品拿鐵／美式，免費升級大杯

📍門市｜1月12日至1月15日，消費不限金額，加購指定咖啡、飲品買2送2

◾加購大杯濃萃美式買2送2（原價50元、特價25元）

◾加購大杯厚乳拿鐵買2送2（原價65元、特價33元）

◾加購特大杯珍珠奶茶買2送2（原價60元、特價30元）

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