中華職棒／台鋼擴編5戰士簽約！施子謙、王躍霖加薪　江承諺減薪

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施子謙生涯前4年球季先發為主，2018年19場出賽都是先發，戰績11勝5敗、防禦率3.86，獲選年度新人王，近3年大多後援登板，2023年球季32場出賽全為後援，共投34.2局防禦率4.41。王躍霖中職生涯Lamigo桃猿起步，2017年64場登板為個人生涯最多，拿下19次中繼成功，成為該年度中繼王，2022年因交易案轉隊至富邦悍將，2023年轉戰味全龍，找回過往身手，56場登板都是後援，總計44.1局投球防禦率3.05，拿下15次中繼成功。兩名投手在去年球季都擺脫過去低潮，再度成為投手重要戰力，雖然主要貢獻是發生在原球團，台鋼雄鷹仍針對其表現予以加薪肯定。陳文杰去年99場出賽轟出6發全壘打，追平個人生涯最多轟；許峻暘去年26場登板都是後援，拿下3次中繼成功。加上交易後加盟的江承諺，5名好手成為台鋼雄鷹的新成員，2024年將與陣中年輕選手一起迎接隊史第一年一軍挑戰。
2022擴編選秀，台鋼雄鷹選進5人分別為杜家明、張肇元、洪瑋漢、胡冠俞、張喜凱，其中杜家明、張肇元、洪瑋漢已是去年二軍奪冠主力，杜家明退伍之後6月歸隊，本季二軍例行賽48場出賽繳0.377高打擊率，轟出5發全壘打陣中之最、並列聯盟第3多；張肇元在二軍例行賽68場出賽打擊率0.305，也有3支全壘打演出，扛起主戰捕手；洪瑋漢攻守兩端穩定發揮，進入冬季聯盟手感火燙，19場出賽打擊率3成，並且屢屢有美技演出。
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