LINE快更新！舊版本「記事本」無法正常顯示 照片、影片全看不到
為了保留重要的資訊或是影片，LINE用戶善用「記事本」功能， 在聊天室長按該檔案就能立即存到記事本內，之後手機移轉時也會跟著帳號搬到新手機上，也是社區團購主彙整購物清單的重要工具。但LINE官方日前發出公告提醒，「較舊的LINE版本可能會出現無法正常顯示。」建議民眾要更新到最新版本。
記者周淑萍/綜合報導
LINE公告提醒，聊天室記事本功能的更新，會在部分較舊的LINE應用程式版本中，張貼於記事本（含留言）的照片及影片，會無法正常顯示。同時公布需要更新的舊版本如下：
📍 iOS：13.19.0以下版本
📍 Android：13.6.0以下版本
📍 Windows或Mac：8.4以下版本
但所謂「較舊」的版本，以iPhone 來說是13.19.0版本，但該版本大約是去年11月底推出，主要用來修復iPhone 在LINE上編輯圖片會破圖的狀況。似乎也不太舊，但讓記者直接聯想到11/21公告「記事本資料遭洩」事件，當時官方有提到已經完成修復。
實際詢問LINE官方是否這次的公告和去年「記事本資料遭洩」有關聯，LINE官方回應《NOWnews》表示：跟11/21公告的事件無關。同時解釋，單純公告要請用戶更新LINE版本，因太舊的版本無法正常顯示聊天室記事本內容。不管有沒有關聯，如果民眾LINE記事本經常會出現無法顯示的狀況，似乎也只剩升級才能解套。