獨／李多慧率啦啦隊飛香港喊卡！粉絲花12000元傻眼：不如看潤娥

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主辦單位「宏義文化」9日突然在臉書宣布活動取消，「我們非常抱歉通知大家，因活動美術編排及技術上的安排要求，經多方面考慮之後，原定於2024年2月4日晚上8:15於九龍灣展貿中心6樓展貿廳3舉辦的熱爆女神啦啦Show，遺憾將取消舉行。」並承諾會全數退款，不斷與大家致歉。
該活動票價定在1388元、1088元港幣（約5524元、4330元台幣），對於台灣粉絲來說，還得加上機票、住宿錢，花費絕對是破萬計算。消息曝光後，不少粉絲在底下表達憤怒，「我機票和飯店都訂好了！你們會不會太隨便啊！」、「我也是啊！飯店還不能退...」引發爭議。更有人質疑，花了幾千元連單獨合照都沒有，紛紛猜測是否因票價太高沒人買，才會突然取消。
就怕突發狀況！達人曝判斷祕訣：明顯賣不好
對此，有位已經買票的粉絲向《NOWnews今日新聞》記者透露，他身邊確實有不少朋友反應票價太貴，再加上機票錢就要12000元台幣，「我們認識的人，大概也都有6～7人已經買好票要出發。」
不過，他也指出，有朋友在前幾天買的時候，發現位置剛好在第5排正中間靠走道，回憶活動剛開賣的時候就能買到第5排，便推測前4排是有鎖號的狀況，「明顯知道賣得很差！」該名粉絲也因此就沒有先訂飯店。
不如去澳門看潤娥！票價賣太差有原因
此外，粉絲還說，其實同樣的性價比，香港隔壁的澳門，還有少女時代的潤娥可以看。經《NOWnews今日新聞》記者查詢後發現，活動前天，2月3日確實有潤娥粉絲見面會的澳門站活動，價格落在699至1599元港幣（約2782元至6364元台幣）。如今啦啦隊活動卻宣布取消，也讓他打消赴港念頭，決定暫緩計畫。
事實上，該場啦啦隊活動票房不佳，除了票價太貴、CP值不高以外，還受到足球明星梅西影響，同樣選在2月4日在當地舉辦友誼賽，可容納4萬人的香港大球場早已盤售一空，徹底顯現台灣啦啦隊無論多有人氣，還是不敵香港人對於「國球」足球的熱情。
早收到取消通知！啦啦隊：真的很突然
隸屬電豹女啦啦隊的艾融在這場表演名單中，面對香港活動突然取消，她也向《NOWnews今日新聞》表示很震驚，但她早在幾天前就收到通知，不太清楚官方取消原因；電豹女舞蹈總監曉帆則說，主辦單位有告知因美術編排技術關係而取消，但實際狀況她也不清楚。談到有粉絲因為飯店不能退訂，兩人都覺得很可惜，希望事件能順利落幕。
至於李多慧則是由韓國經紀公司負責接洽，目前尚未對此事作出回應。另外，也有粉絲向記者坦言，「他們（主辦單位）直接消失也是我擔心的點之一」，透露有寫信、寄信、甚至私訊告知都連絡不上，甚至請了香港友人幫忙查詢，至今都還不知道他們是誰，並祈求退票成功。《NOWnews今日新聞》記者同步詢問主辦單位「宏義文化」，截稿前尚未得到回應。
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