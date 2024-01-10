證交所林修銘樂觀看今年台股表現　不擔心選後有波動

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至於擔不擔心選後台股會有變化？林修銘指出，台灣是民主深化的地方，看看選前台股表現都很理性，大多跟著國際股市走就知道，且上述提到台灣產業發展基本面佳，即使選後台股可能有些波動，但台灣資本市場成熟，在產業前景看好下，相信台股會有好表現。
林修銘也提出證交所5大策略力拼國際市場。他表示，2023年台股表現亮眼，加權股價指數漲幅26.8%，優於美國道瓊、S&P 500、英國FTSE、德國DAX及法國CAC等主要國際指數，帶動整體市值高達56.84兆元，十年來成長1.3倍，國內投資人參與熱度空前，創下有交易人數564萬歷史新高。發行面也表現亮眼，IPO全年送件計42家，創近十年新高，IPO籌資金額337.6億元，締造歷史新紀錄，全體上市公司發放1.9兆元歷史次高的現金股利，股民荷包喜豐收，同時臺灣在亞洲公司治理評鑑最新排名居第3，更為歷年最佳成績。
策略一、壯大資本市場 提升市場價值：關注新興產業的發展，以創造更多成長機會。為了提升國際資金廣度及黏著度，證交所透過強化投資人關係(IR)，增進不同規模上市公司的曝光，如鼓勵市值100億元以上公司增加法說會頻率，並邀請專家分析產業鏈垂直整合資訊等，藉由以大帶小，凸顯中小型企業價值。
並結合創新板及一般板的力量，分進合擊，共同推動數位、綠能、生技三大新經濟產業聚落。在資金面，一方面引導創投公會、創投基金資金活水挹注，另一方面則力圖活絡臺股量能，包括爭取當沖降稅延長，提升IPO籌資效率及建置IPO資訊揭露專區，提供一站式便利查詢管道。
策略二、鏈結利害關係人，落實永續再造：2024年除持續與美國、亞洲等市場保持緊密連結，更將引資步伐邁向歐洲，及開拓中東潛在投資者，透過展現臺灣資本市場在永續發展與提供長期穩定報酬優勢，爭取更多資金進駐。證交所亦將合力臺灣指數公司(TIP)，由TIP發展ESG評鑑及建立ESG資料庫，累積ESG議合專業能力，並建置IR及議合支援平台，提供上市櫃公司與投資人議合之媒合及介接服務，協助中小企業精進投資人關係，拓展ESG更多層面服務功能。
策略三、落實普惠金融，增強投資人保護：證交所將致力增進監理效能，以增強投資人對市場之信任，就上市、券商監理及市場監視等面向，持續運用新興科技，如大數據分析及視覺化儀表板等工具，推動智能化、視覺化及自動化的分析，強化示警功能，並以風險為導向，進行選案及差異化管理，以增進監理精準度。
另外就新管道、新對象、新內容，深化投資人教育及反詐騙宣導，因應數位發展與「聽經濟」興起，調整數位學習方式，提供更清晰易懂的內容，並利用線上學習課程及聲音媒體可隨選隨聽的優點，突破空間與時間限制，協助聽眾活用零碎時間，激發新生代自主學習。
策略四、強化維運韌性，降低市場風險：證交所本身而言，將提升機房防護，確保營運持續，強化關鍵基礎設施安全。同時，證交所將更新四合一網路系統。在證券商方面，引進資安總體檢，進行弱點掃描，協助證券商完成資安治理成熟度自評作業，同時因應生成式AI、Deepfake、雲端等議題，完備資安規範。
策略五、雙軸轉型厚植證交所實力，打造永續、高效能服務：2024年將引進外部顧問擘劃數位轉型藍圖，力求以客戶為導向，推動數位轉型，更有效敏捷回應市場需求，因應大數據未來於更多領域廣泛運用，建立資料倉儲，同時，運用最新技術蒐集用戶體驗回饋，擴大優化UI/UX範圍，以更視覺化、直覺化網頁呈現供大眾查詢，其中，公開資訊觀測站MOPS及基本市況報導網站MIS已在進行中。另結合臺灣指數公司及碳交所業務，掌握顧客需求，據以開發新商模，拓展資訊加值服務。