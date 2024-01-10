行動中常會到台南　朱立倫痛批民進黨「治國沒半步、選舉全奧步」

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朱立倫強調，行動勝利中常會辦在台南，表達國民黨上下一心拚到底的決心，選舉最後三天，大家要不斷拉票催票，禮拜六全民都要投票，當天更有必要監票，國民黨已舉辦200多場訓練，破萬名志工加入監票團隊，相信勝利成功必屬於我們，如此才能政黨輪替，台灣才能平安，大家才能夠好康。
台南立委候選人周宏昌、姚正玉等也與會懇託支持，表達雖然選區很艱苦，但勤跑基層的時候都獲得很熱烈的迴響，呼籲台南鄉親們一起幫忙拉票，就差大家手中的一票，他們有信心一定可以在台南交出漂亮的成績單。
林進旺分析台南選情時指出，台南市黨部以最少人力與資源，肩負輔選選困選區的重任，但「勇者無懼，打死不退」，這是台南市黨部的精神。他對於總統選情有信心，相信賴清德絕對不會在台南有優勢。
至於立委選情，林進旺說明，周宏昌高學歷，也很努力打拚，一定是國民黨未來的希望與棟梁，絕不能讓周宏昌孤單，要當他的靠山；姚正玉的選區也非常艱困，但她態度認真，全力奮鬥，可能會有奇蹟發生，希望能開花結果；陳以信從馬政府到現在，是受重用且有才華的學者，願意回到故鄉發展，讓大家欽佩，希望大家一起疼惜，共同支持陳以信；黨友陳昆和與李全教都是經營基層非常扎實，相信一定大有可為。至於原提名的王家貞選區，雖然少了一個小雞，但呼籲大家共同催出總統與政黨票，對於立委票「領票不蓋票」，來表達抗議。他強調，台南選區雖然艱困，但他相信這次選舉會有好的結果。
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