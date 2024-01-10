今天明太子日！發明始祖「ふくや」來台攜手40家餐飲 陳耀訓也有
明太子發源自日本福岡，日本甚至有200多家的明太子製造商。號稱是明太子發明始祖的「ふくや（Fukuya）」，已經有75年歷史，經由富華公司牽線來台推廣明太子，並攜手全台包含北、中、南部共約40家餐飲業，包含烘焙、餐廳等，研發出麵包、披薩、燉飯甚至是調飲，以蛋黃酥而被台灣人所熟知的陳耀訓也是店家之一，從2024年1月10日起至1月31日，各店家都嚐得到。
記者葉盛耀/綜合報導
ふくや原廠的代表青沼弘子提到，台灣市場上所流通的明太子，並非是真正的明太子。日本辛子明太子食品公平交易協議會的規範裡明定，唯有將「黃線狹鱈」的卵巢 (含魚卵)以辣粉為主要材料的調味液去醃漬而成的食品才可被稱之為明太子。
而乳製品代理商富華公司，則進口ふくや（Fukuya）所生產的粒明太子真MAKOTO，強調是100%選用北方寒冷海域所捕獲急凍的黃線狹鱈，並只取用成熟度最適當、卵巢皮膜薄透、粒粒分明的「真子」作為原料，再搭配當季辣椒的風味調配出的獨特醃料，完整復刻老昭和時代正宗明太子的極鮮與爽辣風味。
ふくや（Fukuya）的創辦人川原俊夫，在1949年1月10日這天首次在日本福岡的博多中洲販售辛子明太子，因此1月10日這天也被訂為「明太子之日」。ふくや此次攜手全台各領域的職人，將傳承75年的日式傳統美味推薦給台灣的消費者，合作業者包含世界麵包大賽冠軍陳耀訓的「陳耀訓·麵包埠YOSHI BAKERY」、慶祝烘焙、Miss V Bakery、波諾義大利餐廳Buono Bella等，做出明太子法國麵包、奶油夾心餅乾、明太子燉飯等。甚至還有山男YAMASAN，將明太子搭配特選日本酒，而最特別的是台中「Coffee Stopover」則有超酷的明太子氣泡。
即日起至1月31日止，在福岡有75年歷史的ふくや（Fukuya）之明太子之美味，都可於全台近40家的烘焙及餐飲店家，都可品嘗到運用粒明太子真MAKOTO所作出的美味作品。