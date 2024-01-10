《新楓之谷》最強改版上線！全職業六轉　3新地區、故事劇情登場

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《新楓之谷》NEW AGE正式迎來全職業技能六轉新紀元，揭開職業全新技能，帥氣的全螢幕特效搭配超高攻擊力，並提升頂傷限制至7000億，堪稱此生必玩的版本！搭配六轉技能，同步開啟「HEXA」矩陣系統，分為強化招式的「技能介面」以及強化角色數值的「屬性介面」；技能介面涵蓋四大區域，分別是取得六轉全新技能的「技能核心」、優化一至四轉技能的「精通核心」、強化五轉技能的「強化核心」，以及可以獲得全職業通用技能的「共通核心」。玩家打王最需要的無敵及壓制效果也可以在「HEXA」矩陣系統獲得。
官方同步下調升級所需經驗值，助玩家快速達到260等，體驗六轉嶄新技能與劇情。針對210等至240等間不同等級區間調整數值，玩家最容易卡關的240等至260等更是一次下修50%，玩家練等體驗有感升級！此外，限時祭出「究極燃燒」及「零到一百」等活動，「究極燃燒」等級升1加2的優惠再加碼，燃燒上限首度至Lv.250躍升至Lv.260。「零到一百」則針對10等至100等角色，達到指定等級即能透過活動NPC領取強力道具，包括「裝備箱」、「我的麻吉菇菇寶貝」時裝，以及「我們的楓葉椅子」紀念椅子。
海外新職業「森林之子琳恩」、三大全新地區、全新故事劇情重磅登場！
全新海外新職業「森林之子琳恩」於全新版本中首度亮相，並將於2月21日起開放創角，玩家絕對不可錯過！繼承幻獸師的琳恩，與守護神潘、沛尼、法伊安共同戰鬥，亦可使用森林的力量協助隊伍成員。全新地區也將在NEW AGE版本中依序釋出，分別於1月10日開放「桃源境-狩獵區」、2月7日「阿爾特利亞」、3月6日「卡爾西溫」，三大地圖將為玩家帶來前所未見的全新故事劇情及遊戲體驗！
多項活動及史無前例的超強改版禮包 都在《新楓之谷》NEW AGE！
歡慶盛大改版，官方祭出多項超狂活動及福利，包括「伊甸提斯克」每日簽到獎勵活動、「溫莉慶典優惠券」改版大禮包、「全新六轉力量降落台北、高雄」線下抽獎活動，多項好禮等著玩家領取！詳細活動資訊請參考《新楓之谷》官方網站。
🟡「伊甸提斯克」 主題活動
玩家每日登入遊戲就能獲得對應的簽到獎勵，包括「極限成長密藥」、「選擇符文交換券」、「小海獺服裝套組交換券」等，多達56項遊戲道具等玩家來領取！此外，額外蒐集活動專屬「陽光硬幣」後，還可以到活動商店兌換各項實用道具。
🟡「溫莉慶典優惠券」序號兌換道具
即日起至4月1日，全體玩家於新楓之谷遊戲商城輸入序號「NEWAGEWK」，即可獲得史上最強改版禮包，包含「皇家美髮券」6張、「皇家整形券」6張、「極限成長密藥」6個、「核心寶石」600個、「選擇祕法符文交換券」600張、「選擇真實符文交換券」600張；保玩家打怪練等666！
🟡「全新六轉力量降落台北、高雄」線下活動
南北串聯，完成指定任務即可參加抽獎活動，有機會獲得5000元百貨禮券等多項新年好禮！詳情請見新楓之谷台灣官方粉絲團
活動期間：1/4-1/30 23:59止
活動地點：高雄漢神巨蛋（1/4-1/30）； 三創生活園區（1/10-1/30）
活動說明：活動現場放置巨型楓葉裝置物，拍下六轉楓葉並於Facebook指定貼文留言處，(1)分享照片、 (2)Tag一位好友、 (3)加上Hashtag 「#全新六轉」，即有機會抽中5000元百貨禮券等多項新年好禮。