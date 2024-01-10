乾杯加薪10%開徵550人！無經驗起薪40K　再增壯世代職缺

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乾杯集團宣布，2024年調升薪資廣招550位新血，包含100位正職社員及450位計時社員，無經驗正職社員起薪36500元，加上招募困難地區津貼如信義區、南港區、新竹區從3000調升至3500元，起薪最高可達40000元。
乾杯集團進一步指出，透過「百萬年薪店長培訓計畫」，最快18個月通過考核晉升店長，每月可領到61500至85500元，另有三節、年終獎金，挑戰百萬年薪；計時社員起薪含全勤195元起，參加「乾杯之星計時社員培訓計畫」，依照6個月培訓期間及考核成果，最高可達時薪265元，比法定時薪183元高出69%。
為留住集團頂尖人才，連年獲得1111人力銀行幸福企業金獎的乾杯集團，提供店長及副料理長以上職級的夥伴分潤共享集團獲利，凡達到目標獲利，店長級以上夥伴每年度將領到數十萬至百萬不等分潤獎金，和集團一同拼出越好的成績、領越多，打造共創、共享、共榮的幸福企業。
乾杯集團也廣招45歲至65歲「壯世代」族群加入，為此開設全新職缺「營運協助專員」，打破一般餐飲需橫跨各項工作站內容，經拆解、再設計為高重複率的簡易職務，並設有每小時10分鐘不扣薪的休息時間，能符合中高齡族群的體能。此職務的正職為固定班表，不限制需輪早中晚班，計時社員則有彈性工時選擇，讓壯世代依照體能和家庭狀況選擇上班時段，兼顧家庭照顧需求。
為減緩重返職場的擔憂、降低一開始上班的不熟悉感，人力資源部經理高婷莉表示，「集團增設多項機制，包含配置字體放大的教育手冊、每間分店皆由一位資深社員擔任輔導員、關懷員定期致電關懷，健康諮詢媒合服務等，以貼合中高齡族群需求，協助更快學習及適應工作環境。」