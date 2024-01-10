蘋果「1明星產品」賣不出去！傳庫存堆滿　影響下一代推出

乾杯加薪10%開徵550人！無經驗起薪40K　再增壯世代職缺

▲乾杯集團2024年祭加薪10%、獲利分潤開徵550位新血。（圖／乾杯提供）
▲乾杯集團2024年祭加薪10%、獲利分潤開徵550位新血。（圖／乾杯提供）

記者許若茵／台北報導

為吸引更多人才加入，乾杯集團今（10）日宣布2024年徵才調薪計畫，祭出基層正職社員本薪調升10%，受惠551人，無經驗正職社員起薪最高調升至40K，店長享有企業獲利分潤，年薪挑戰突破150萬，提升人力市場競爭力。第一季招募550位新血，並瞄準「壯世代」族群增設「營運協助專員」職缺。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣人力受少子化影響，導致服務業缺工成為營運最大關卡，近年餐飲業表現節節向上，重現興旺景況，乾杯集團表示，營業規模也在積極擴張當中，雖逐年提升且提供領先業界的薪酬與福利，但在人力缺乏、競爭激烈的餐飲市場中，人數仍遠遠不夠，也讓集團將眼光投向中高齡人才，量身打造全新職缺「營業協助專員」，將職務再設計為高適配性工作內容，並設立「一店一輔導員」協助壯世代適應職場，也讓年輕同仁能專注處理複雜工作，達到青壯互助合作之效果。

乾杯集團宣布，2024年調升薪資廣招550位新血，包含100位正職社員及450位計時社員，無經驗正職社員起薪36500元，加上招募困難地區津貼如信義區、南港區、新竹區從3000調升至3500元，起薪最高可達40000元。

乾杯集團進一步指出，透過「百萬年薪店長培訓計畫」，最快18個月通過考核晉升店長，每月可領到61500至85500元，另有三節、年終獎金，挑戰百萬年薪；計時社員起薪含全勤195元起，參加「乾杯之星計時社員培訓計畫」，依照6個月培訓期間及考核成果，最高可達時薪265元，比法定時薪183元高出69%。

為留住集團頂尖人才，連年獲得1111人力銀行幸福企業金獎的乾杯集團，提供店長及副料理長以上職級的夥伴分潤共享集團獲利，凡達到目標獲利，店長級以上夥伴每年度將領到數十萬至百萬不等分潤獎金，和集團一同拼出越好的成績、領越多，打造共創、共享、共榮的幸福企業。

乾杯集團也廣招45歲至65歲「壯世代」族群加入，為此開設全新職缺「營運協助專員」，打破一般餐飲需橫跨各項工作站內容，經拆解、再設計為高重複率的簡易職務，並設有每小時10分鐘不扣薪的休息時間，能符合中高齡族群的體能。此職務的正職為固定班表，不限制需輪早中晚班，計時社員則有彈性工時選擇，讓壯世代依照體能和家庭狀況選擇上班時段，兼顧家庭照顧需求。

為減緩重返職場的擔憂、降低一開始上班的不熟悉感，人力資源部經理高婷莉表示，「集團增設多項機制，包含配置字體放大的教育手冊、每間分店皆由一位資深社員擔任輔導員、關懷員定期致電關懷，健康諮詢媒合服務等，以貼合中高齡族群需求，協助更快學習及適應工作環境。」
 

過年搭高鐵安啦！工會有望「不罷工」了　勞資調解達初步共識

1月缺工101.6萬人！企業看景氣「穩中透堅」　營建業悲觀

麥當勞3/1起調薪 ！服務員起薪32K　經理年薪上看150萬

旅天下去年營收衝上28.22億元　今年再補人力Q1展望樂觀

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選