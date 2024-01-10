宋茜激吻陳星旭親出聲音 隔8年回收《我們的翻譯官》初戀男友
MyVideo陸劇《我們的翻譯官》由前f(x)團員宋茜搭檔《東宮》陳星旭，劇中2人是大學初戀，很快進入8年後重逢灑糖的情節，雙方在辦公室調情，陳星旭問，「想知道妳今天的口紅是什麼味道？」宋茜大膽直搗雙唇還親出聲，讓陳星旭吞了吞口水還想要，「我沒嚐出來」，轉身撲倒繼續索吻，這段「唇欲吻」讓粉絲直呼甜暈了。
記者羅凌筠／綜合報導
宋茜飾演首席口譯專家「林西」，職場生存術讓社畜看了很痛快，劇中林西臨危受命，卻發現客戶竟是陳星旭飾演的前男友「肖一成」，同事兼老同學問她「要不要我來頂」，林西秒拒絕「你不行」，犀利到爆又特別中肯。再來肖一成重逢前女友，酸溜溜恭喜她成為首席翻譯官，林西也拿出職業笑容回，「您是甲方，您說什麼都是對的。」
最後一段語錄更是經典，被問當初為何分手？她嘴硬回，「在一起兩年，他一直都是懶傻饞呆，日子一眼就能看到頭，這種人不分手，留著過年啊？」林西直爽個性讓網友直呼，「林西的嘴能否借我用用」、「懟得我通體舒暢」，連宋茜也在微博寫，「我們林西靠嘴吃飯」，配上她拿著各種零食給螢幕中的自己，雙關暗示相當搞笑。
《我們的翻譯官》講述林西（宋茜飾演）是業界頂尖的首席翻譯專家，工作中遇見了8年前分手的前男友肖一成（陳星旭飾演），對方已成為AI智慧翻譯科技公司老闆，肖一成想藉機報復當年被甩的傷害，而林西為了拿下肖一成公司的合約，更不得不重新面對前任，也面對自己的過去，與舊愛的感情重新被點燃。
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