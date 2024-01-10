民進黨控李眉蓁找四海老大介選又抹黑　大玩兩面手法

教團接力挺張廖萬堅　續留國會

▲全國教師工會總聯合會陪同中第四選區立委候選人張廖萬堅站路口拜票(圖／張廖萬堅競總提供2024.1.10)
▲全國教師工會總聯合會陪同中第四選區立委候選人張廖萬堅站路口拜票(圖／張廖萬堅競總提供2024.1.10)

記者柳榮俊/台中報導

2024大選進入倒數階段，全國教師工會總聯合會於今(10)日再度現身台中第四選區陪同立委張廖萬堅站路口拜票。全教總理事長侯俊良表示，張廖萬堅長期關注教育議題，是最認真的教育立委，盼選民能堅定支持為教育守住最專業的一席立委。張廖萬堅則表示，從政25年持續耕耘教育議題，這次卻因對手斷章取義抹黑導致陷入苦戰，呼籲選民堅定挺清流，一票再拉一票，讓最認真的立委能續留國會。

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侯俊良表示，張廖萬堅長期關注教育議題，與全教總合作推動多項重大教育法案，在立法院總能居中協調，讓法案取得朝野不分黨派立委的共識，譬如修正公校教職員退撫條例，讓公校教師在職期間提撥的退撫儲金不計入年度所得課稅；修正私校退撫條例，提升退撫儲金運用效率，讓私校教師的退休生活更有保障；並協助爭取撥補退撫基金，確保基金能永續運作，照顧教師權益。


侯俊良補充說，張廖萬堅協助爭取提高高中職導師費自2000元調升至3000元、調整國小教師鐘點費自260元提高到320元，是基層教師非常有感的政策，近期也協助爭取提高特教加給及心評人員專職化，保障特教老師的權益。


張廖萬堅說，在立院擔任召委期間，推動實驗教育三法及偏鄉教育條例修正，近期也修正幼照法、建教生權益保障法、特殊教育法，照顧各種不同類型的學生，希望每個孩子都能有公平、完善的學習與成長環境。此外並提出學生輔導法、學校午餐條例等法案，盼能顧及學生的心理健康及校園食安，是全面性的關注教育議題。


張廖萬堅補充，近年爭取中央專案經費，推動班班有冷氣、設置校園特色遊具、老舊廁所改建、跑道整修、廚房設備改善等多項教育政策，都已經陸續實現，讓老師及學生都能有更好的校園環境。此外亦舉辦親子藝文季、棒球夏令營，希望孩子放學後也能擁有美好的童年回憶。


張廖萬堅表示，從政25年一步一腳印，勤走基層，深耕教育議題，這次選舉卻是歷來最危急的時刻，因為對手非常多斷章取義的抹黑攻訐而陷入苦戰，仍有許多教育團體願意挺身而出，支持清流。

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