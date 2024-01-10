教團接力挺張廖萬堅　續留國會

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侯俊良表示，張廖萬堅長期關注教育議題，與全教總合作推動多項重大教育法案，在立法院總能居中協調，讓法案取得朝野不分黨派立委的共識，譬如修正公校教職員退撫條例，讓公校教師在職期間提撥的退撫儲金不計入年度所得課稅；修正私校退撫條例，提升退撫儲金運用效率，讓私校教師的退休生活更有保障；並協助爭取撥補退撫基金，確保基金能永續運作，照顧教師權益。
侯俊良補充說，張廖萬堅協助爭取提高高中職導師費自2000元調升至3000元、調整國小教師鐘點費自260元提高到320元，是基層教師非常有感的政策，近期也協助爭取提高特教加給及心評人員專職化，保障特教老師的權益。
張廖萬堅說，在立院擔任召委期間，推動實驗教育三法及偏鄉教育條例修正，近期也修正幼照法、建教生權益保障法、特殊教育法，照顧各種不同類型的學生，希望每個孩子都能有公平、完善的學習與成長環境。此外並提出學生輔導法、學校午餐條例等法案，盼能顧及學生的心理健康及校園食安，是全面性的關注教育議題。
張廖萬堅補充，近年爭取中央專案經費，推動班班有冷氣、設置校園特色遊具、老舊廁所改建、跑道整修、廚房設備改善等多項教育政策，都已經陸續實現，讓老師及學生都能有更好的校園環境。此外亦舉辦親子藝文季、棒球夏令營，希望孩子放學後也能擁有美好的童年回憶。
張廖萬堅表示，從政25年一步一腳印，勤走基層，深耕教育議題，這次選舉卻是歷來最危急的時刻，因為對手非常多斷章取義的抹黑攻訐而陷入苦戰，仍有許多教育團體願意挺身而出，支持清流。