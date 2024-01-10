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華航2023年營收刷新紀錄　春節、寒假接棒動能看好

▲華航集團12月份合併營業收入為161.64億元，登歷年同期次高。（圖／布拉格機場公司提供）
▲華航集團12月份合併營業收入為161.64億元，登歷年同期次高。（圖／布拉格機場公司提供）

記者許若茵／台北報導

華航集團12月份合併營業收入為161.64億元，登歷年同期次高，較去年同期增加19.88億元，增幅14.02%。累計2023全年合併營收1848.19億元，寫下歷史新高，年增幅22.62%。

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華航分析，積極布建客運航網，以增班、復航滿足熱絡的旅運市場，致使2023年營收刷新紀錄，12月客運收入98.37億元，較前月增幅8.58%，較去年同期增加37.01億元，增幅60.32%，其中東北亞地區年成長幅度最大，大洋洲、東南亞地區載客表現也挹注營收。隨農曆春節及寒假接棒到來，熱門時段航班訂位率多已達8成以上，仍以東北亞最受旅客青睞，東京、大阪等超過9成，東南亞則以曼谷等航線訂位率較佳，整體營運動能看好。

華航指出，貨運收入為51.75億元，較前月增幅8.54%，12月歐美市場年底購物需求持續暢旺，跨境電商補貨效應帶動貨量成長，華航機動調整貨機運力，擴大爭攬各類型貨源及臨時高價包機，全力維持運價水平，使得整體貨運營收較上月增加，單位收益也較上月成長。2024新年假期後市場雖面臨短暫轉弱，然預期華人地區農曆新年前夕，補充庫存效應有望逐步提升，華航將依市場狀況靈活調整營運策略，爭取增裕營收及獲利機會。

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