漢堡套餐不到100元！中國消費者精打細算苦度日　業者拚降價求生

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像是阿里巴巴旗下盒馬鮮生10月宣布，下調5000多種商品的價格，還增加了更多「盒馬奧萊」門市，出售保存期限快到期的商品，以吸引對價格敏感的消費者。
德國奧樂齊超市多年以來一直將自己定位為中國高檔連鎖超市，但去年開始該公司改變策略，聲稱自己是一家廉價社區超市，並推出新口號：「品質好、價格低」。
這些過去將自己定位為中國中產階級優質選擇的品牌和公司，如今卻祭出了低價策略、推出折扣商品，代表著他們在中國經濟的新現實中，推動銷售的策略發生了巨大變化，也為其前景帶來了壓力。而部分不願降價的公司如星巴克，則面臨生意被售價較便宜的競爭對手搶走的處境。
隨著消費者變得更加重視價值，百勝中國旗下品牌肯德基加大促銷力度，推出更便宜的中式漢堡，搭配薯條和軟性飲料，售價低至20.9人民幣（約台幣89元）。在經濟成長疲軟和消費者信心疲軟下，百勝中國加入部分零售商的行列，銷售預期下降或價格目標遭到下調。
摩根大通分析師指出，幾乎所有餐飲品牌都在加碼促銷活動，以滿足消費者對產品的需求。主要風險包括價格戰會持續多久、需求多快才會回升以及是否會修改2024年目標。
尹賀等摩根大通分析師表示，中國需求成長放緩源自於經濟疲軟、失業率惡化和消費者信心脆弱，「沒有哪個參與者能倖免」。在先前的一份報告中也指出，大打折扣戰將侵蝕利潤率，直到目前正在加速的價格戰恢復正常為止。
中國去年11月消費者物價指數（CPI）年跌0.5%，創2020年11月以來最大跌幅，引發人們對於中國陷入通貨緊縮螺旋的疑慮。儘管世界許多地區的央行致力於抑制通貨膨脹，但中國人民銀行（央行）卻誓言利用貨幣政策來推高物價。
尚未加入這場價格戰，卻盡可能以低價提供產品的高檔業者，正在承受苦果。
曾佔據中國逾半連鎖咖啡店市場的星巴克，去年就將龍頭寶座拱手讓給瑞幸咖啡，中國本地對手瑞幸咖啡，後者一杯的售價最低僅9.9人民幣（台幣43元）。星巴克過去2季在中國的營收分別為8.22億美元（台幣255億元）和8.41億美元（台幣260.9億元），瑞幸咖啡卻分別達62億元人民幣（台幣268.4億元）和72億元人民幣（台幣311.7億元）。
凱度消費者指數大中華區董事總經理虞堅表示，去年隨著經濟面臨壓力，消費者信心疲軟，消費品牌廣泛採用低價策略，通貨緊縮趨勢將在2024年持續。