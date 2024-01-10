綠營大官頻赴台中固票　侯競總酸：只帶「口水」

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楊大鈜、林昊佑、黃佳恬今率領民眾高舉抗議手板，奔赴賴清德車隊掃街的必經路線，抗議賴清德對飛彈烏龍簡訊警報、廢死、捷運等議題一概拒答，台中市民只能站上街頭，用實際行動表達對中央政府的強烈不滿。
黃佳恬表示，蔡英文說國會是車子的引擎，如果國會過半引擎更有力，但民進黨在台中有六席立委，台中建設空轉、捷運停滯不前，捷運藍線送到行政院已經卡關267天、橘線已經118天，綠線延伸更長達1174天。她怒斥應該汰換沉睡的民進黨立委，讓引擎換新，馬力更足！
楊大鈜統計，從2023年12月15日到今年1月10日，蔡英文總統來台中5次、賴清德4次、陳建仁院長4次。他抨擊三巨頭一共來了台中13次，卻什麼都沒帶來，只帶來「兩串蕉」，台中市民最期待的捷運藍線、綠線延伸、橘線等三大軌道建設，依舊繼續卡在中央。
林昊佑則指出，民進黨大官川流不息到台中輔選，卻忘了自己重責大任，完全不適任繼續擔任國家領導人。中央嫌台中捷運藍線經費太貴，其實只是顏色不對，「只要行政院通過，藍線改成深綠線也可以」！更別提綠線延伸，中央同意「有條件一次核定」卻依舊無消無息，而橘線主線都還沒通過，賴清德就開出橘線延伸南投支票，分明就是騙票！
三位發言人砲轟中央，若要核准軌道線設，不用等選後，現在就可以做！不要再開「芭樂票」！希望市民能看清中央多無視台中。