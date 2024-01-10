2023工商領袖人文經營管理班第5期結業

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中華儒道易行協會成立宗旨在推廣教育，尤其強調鮮少受人重視的中國式管理，除每3個月辦一次公益講座外，每年都和台南大學合辦人文管理研究班，第5期課程從去年10月25日開課，至昨天期滿結業。
理事長黃國展示，今年課程更趨多元，包括前金門大學文學院院長陳益源教授的「文學美感與哲理啟發」、「成敗興亡與人生啟示」、前台南大學人文社會學院院長林登順的「儒家生死學與其生命管理」、台南大學前教務長劉信雄教授「易經之環境風水管理學」、前台南大學行管系教授余明助「策略規畫與歷史舵手」、前中山大學中文系主任劉文強主講「左傳與現代經營管理」，也邀請沈氏相法系列作者沈全榮老師主講「預言啟示與人文智慧」，還有救國團易經課程老師王瓊霖主講「易經之生活管理學」等，都是兼顧理論與實用、提升個人軟實力的課程。
黃國展強調，很多人不了解中華儒道易行協會，以為它是一個艱澀難懂、不易親近的組織，其實該協會由「中國式管理」作者曾仕強教授於 2016年所創，成立目的在於看到國人都只重視西方科技，忘卻中華傳統為人處事品德。它以中華聖賢5000年來所累積的精髓，「儒道易」3種「道」引導大家認識生命的真諦、進一步讓家庭幸福圓滿。
中國式管理以易經為主，其它像左傳、儒家，也都有對應的管理哲學。管理不只西方才有，中國數千年來都有管理，歸根究底就一個字：義，義就是誼，即合理的行為。不論人或事只要合於義，社會安定和諧，事情更加美好。