藍委轟賴老家未申請公益信託 賴競總斥造謠「早委任律師處理」
針對萬里老家違建爭議，民進黨總統候選人賴清德日前在辯論會上宣布將公益信託，作為「礦工生活文史工作空間」，國民黨立委王鴻薇今（10）日則痛批，包括文化部、教育部、新北市府等主管機關都說未收到申請，「這不是賴皮什麼是賴皮？」對此賴清德競選總部也回應，早已委任律師依法處理相關事宜，程序進行中，反嗆別不懂裝懂、發發幾封公文就自認撿到槍，胡亂造謠。
記者陳威叡／台北報導
對於王鴻薇指控賴清德萬里老家未申請通公益信託，批評「這不是賴皮什麼是賴皮？」，賴清德競總發言人郭雅慧表示，賴清德萬里老家早已委任律師專人依法處理交付公益信託相關事宜，程序持續進行中，請王鴻薇不要不懂裝懂、發發幾封公文就自認撿到槍，胡亂造謠。
郭雅慧呼籲王鴻薇，距離投票不到72小時，比起繼續拿萬里老家議題進行政治操作，打壓礦區居民居住權益，以此搏版面蹭聲量，更該好好關心自己選區事務，爭取選區民眾的認同比較實際。
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