7-11福袋剛賣「門市被掃光」！店員揭原因傻眼　秘密購買管道曝光

年前賣場優惠！家樂福衛生紙、春節堅果「買1送1」　滿額送現金券

▲家樂福年節檔期，百款商品買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲家樂福年節檔期，百款商品買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

年前賣場優惠陸續登場，家樂福除了有百款商品買1送1，包含衛生紙、餐巾紙，以及年節必吃堅果零食外，還有1月13日起至除夕夜前，每週六日量販店滿千9折（現金折價券回饋），也聯手韓國超萌LINE FRIENDS ＭININIGUMAN  IP推出7款加價購商品，有造型DIY行李箱、折疊帳篷、公仔迴力車等，滿168元即可加購指定商品。愛買則是1/20、1/21限定，會員全館單筆付款金額「滿2000元享9折」，折扣金額以現金抵用券贈送，單筆最高回饋達300元。

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🟡家樂福

📍滿額9折優惠（以現金折價券回饋）

1月13日（六）至14日（日）、1月20日（六）至21日（日）、1月27日（六）至28日（日）、2月3日（六）至4日（日）、2月5日（一）至8日（四）除夕前日，量販店／線上購物單筆消費滿2,000元以上或超市/家速配單筆消費滿888元以上即可享9折現金折價券回饋。

📍即起至2月15日

◾曾蒙牛 牛肉麵 紅燒／清燉，原價199元買1送1

◾美吾髮純粹植感洗髮精系列，原價299元買1送1

◾得意的一天國民優質調和油2公升，原價378元買1送1

◾萬歲牌 綜合果/米果綜合果系列，156～200克，原價198元買1送1

◾田野市有機黑木耳/有機銀耳280毫升，原價79元買1送1

◾舒潔家用紙巾貼心巧撕FSC／威象大尺寸60~108張X6捲，原價189元買1送1

◾Farcent香水沐浴露系列780克，原價349元買1送1

◾統一純喫茶系列481毫升，原價20元，加價購10元

◾萬丹酪農戶限定鮮乳936毫升，原價106元、加價購72元／瓶

◾舒潔極絨厚抽取衛生紙，60抽Ｘ6包，原價129元、加價購75元／瓶

▲家樂福年節檔期，買1送1商品清單。（圖／翻攝自家樂福）
▲家樂福年節檔期，買1送1商品清單。（圖／翻攝自家樂福）
📍即起至2月15日「LINE FRIENDS ＭININIGUMAN 」加價購周邊

家樂福推出全新LINE FRIENDS ＭININIGUMAN  IP授權加價購商品，單筆消費滿168元即可加購指定商品，共推出7款加價購商品供選擇，包含有ＭININIGUMAN：造型DIY行李箱、折疊帳篷、公仔迴力車、公仔手機架、三層收納推車、軟式吸水地墊、野餐墊等，其中人氣商品迴力車還有隱藏版驚喜款等著蒐集，預計IP加價購商品，可以帶動檔期活動近2成以上商機，並且吸引年輕客群走進賣場。

◾MININIGUMAN公仔回力車，共6款，原價280元、加價購139元

◾MININIGUMAN造型DIY行李箱，原價2,800元、加價購1699元

◾MININIGUMAN折疊帳篷，原價990元、加價購699元

◾MININIGUMAN三層收納推車，原價1800元、加價購999元

◾MININIGUMAN軟式吸水地墊，原價550元、加價購199元

◾MININIGUMAN公仔手機架，原價580元、加價購239元

◾MININIGUMAN野餐墊，原價750元、加價購399元
 

▲MININIGUMAN野餐墊（左）；MININIGUMAN折疊帳篷（右）。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲MININIGUMAN野餐墊（左）；MININIGUMAN折疊帳篷（右）。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲MININIGUMAN造型DIY行李箱，加價購1,699元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲MININIGUMAN造型DIY行李箱，加價購1,699元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲MININIGUMAN公仔回力車（左）；MININIGUMAN公仔手機架（右）。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲MININIGUMAN公仔回力車（左）；MININIGUMAN公仔手機架（右）。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡愛買

📍滿額9折優惠（以現金折價券回饋）

1/20(六)、1/21(日)HAPPY GO會員全館單筆付款金額「滿2000元享9折」，折扣金額以現金抵用券贈送，單筆最高回饋達300元，搭配指定銀行限量回饋最高合計送500元。

📍1月10日至1月23日門市品類滿額優惠折上折

◾【泡麵/麵條/米冬粉DM商品】單筆滿300元送30元現金折價券

◾【包裝米】單筆滿399元送40元包裝米商品折價券

◾【指定家庭清潔商品與清潔掃除用具】單筆滿499元送50元現金折價券

◾鍋具/廚房用品/保溫瓶】單筆滿2000元現折200元

◾指定商品買1送1

▲愛買指定商品買1送1清單。（圖／翻攝自愛買）
▲愛買指定商品買1送1清單。（圖／翻攝自愛買）

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