年前賣場優惠！家樂福衛生紙、春節堅果「買1送1」　滿額送現金券

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1月13日（六）至14日（日）、1月20日（六）至21日（日）、1月27日（六）至28日（日）、2月3日（六）至4日（日）、2月5日（一）至8日（四）除夕前日，量販店／線上購物單筆消費滿2,000元以上或超市/家速配單筆消費滿888元以上即可享9折現金折價券回饋。
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家樂福推出全新LINE FRIENDS ＭININIGUMAN IP授權加價購商品，單筆消費滿168元即可加購指定商品，共推出7款加價購商品供選擇，包含有ＭININIGUMAN：造型DIY行李箱、折疊帳篷、公仔迴力車、公仔手機架、三層收納推車、軟式吸水地墊、野餐墊等，其中人氣商品迴力車還有隱藏版驚喜款等著蒐集，預計IP加價購商品，可以帶動檔期活動近2成以上商機，並且吸引年輕客群走進賣場。
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◾MININIGUMAN造型DIY行李箱，原價2,800元、加價購1699元
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◾MININIGUMAN軟式吸水地墊，原價550元、加價購199元
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