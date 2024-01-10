冷氣團抓狂！明天16縣市「跌破10度」 選前之夜、投票日最冷11度
強烈大陸冷氣團越來越兇猛，中央氣象署預報員陳伊秀表示，今（10）日深夜至明（11）日清晨各地氣溫最低，台南以北16縣市已發佈「低溫特報」，民眾請留意攝氏10度以下低溫，明日白天回溫有限，週五（1月12日）清晨再一波類似低溫，選前之夜至週六投票日清晨，北台灣局部仍有攝氏11度低溫，白天各地氣溫回升至攝氏20度以上，天氣晴到多雲。
記者張志浩／綜合報導
氣象署預報員陳伊秀指出，強烈大陸冷氣團在今晚達到強度巔峰，氣象署發布針對台南以北、宜蘭、花蓮發布「低溫特報」，提醒民眾今晚至週五早晚天氣寒冷，易有局部攝氏10度以下氣溫發生。明天上午台南以北、東北部及東部地區有局部10度以下氣溫發生的機率。
陳伊秀說明，明日白天高溫書不明顯，在北台灣只有攝氏18至19度，中南部攝氏22至24度，且要注意日夜較大的溫差。降雨部分，明日僅台東、恆春半島有一點點零星降雨，其它地區多雲到晴。
陳伊秀提及，週末兩天無冷空氣等系統影響，總統、立委選舉日各地多雲到晴，僅東部有零星降雨，清晨「輻射冷卻」影響，中部以北低溫攝氏11至13度，南部、東半部攝氏14至15度，白天太陽升起後，整個西半部高溫都來到攝氏20至23度，北部攝氏20度、中部攝氏21度、南部攝氏22度，東部攝氏21度，天氣舒適溫暖。
陳伊秀提醒，下週一（1月15日）東北季風再次增強，預計影響至下週二（1月16日），溫度影響不大，僅北台灣白天高溫略降，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區仍為多雲到晴；下週三至下週四（1月17日至1月19日），東半部地區有局部短暫雨，其它地區多雲到晴。