推動數位轉型！中鋼小鋼胚工場加熱爐開發一鍵降溫新功能

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王錫欽說，中鋼小鋼胚工場加熱爐新開發自動控制一鍵降溫功能，當遇到計劃性停機或需要生產持溫時間較長的鋼胚等情形，爐控員只要按下一個功能鍵，加熱爐即可自動、迅速且安全的完成降載降溫，此功能不僅取代過往傳統的人工設定降溫模式，經實測結果顯示，加熱爐設備1年約能減少135萬立方米的燃氣使用量，換算後年省新台幣552萬元燃料成本，同時達到每年減碳1053噸效益。
王錫欽並說，小鋼胚工場於66年開始運作，主要將轉爐工場連鑄機所產製的大鋼胚進一步軋延成小鋼胚，並將小鋼胚表面缺陷移除後，再送至條鋼、線材工場軋延產出高價值的條線鋼材，以供應下游業者生產扣件、螺桿、彈簧、鋼纜等產品。
中鋼小鋼胚工場在一貫化作業煉鋼製程中，扮演著承先啟後的重要角色，每年約可生產200萬噸的小鋼胚，近年來除了持續汰舊更新部分設備外，也針對產線生產模式導入自動化及智慧製造技術，去年透過大量生產數據的收集及燃燒效率分析，成功開發加熱爐一鍵降溫新功能，大幅提升整體製程效率。
王錫欽指出，面對2050碳中和的嚴峻挑戰，中鋼不僅已完成短期減碳，中、長期分「先低碳、再零碳」的兩階段碳中和路徑規劃，近年來更加大力度務實推動節能減碳工作，包括製程精簡改善及應用智能化技術進行加熱爐燃燒溫度調控。
王錫欽並指出，中鋼自93年至112年總計完成2114件減碳方案，減碳量達到每年322.9萬噸，而小鋼胚工場加熱爐成功開發的「一鍵降溫」新功能，未來也將水平展開應用在鋼板、條鋼、線材等工場的加熱爐，並將持續創新節能方案，善盡企業責任，朝「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」之願景踏實前進。