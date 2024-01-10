讓碼頭裝卸作業順利！港務公司籲相關業者提前規劃裝卸作業時間
高雄港務分公司於今(10)日，籲請高雄港相關業者提前規劃，注意裝卸作業調整時間，該公司將全力配合各裝卸業者申辦作業，讓碼頭裝卸作業順利，大家平順過好年。
記者黃守作／高雄報導
高雄港務分公司總經理王錦榮表示，高雄港務分公司為使勞工及裝卸業者能安心過年，同時提供良善的服務品質，以提高港埠競爭力，將於113年農曆春節期間，調整高雄港貨物裝卸作業時間。
經調整的高雄港貨物裝卸作業時間為，1.散雜貨碼頭裝卸作業，自農曆除夕(2月9日)下午5時起至年初二(2月11日)停止作業，初三(2月12日)因應航商或貨主需求可彈性配合作業，農曆初四(2月13日)起恢復正常作業。
王錦榮說，至於農曆除夕(2月9日)及初三(2月12日)裝卸業者如因航商或貨主委託，需維持碼頭正常裝卸作業時，裝卸承攬業者應於2月8日(除夕前一天)下午3時前填寫「台灣港務公司高雄港務分公司國、法定紀念日棧埠作業申請單」，並向高雄港務分公司棧埠事業處現場管理中心辦理申請。
王錦榮指出，至於貨櫃碼頭裝卸作業船期、貨源運輸安排，以及貨櫃碼頭作業時間等，均由貨櫃航商自主管理，高雄港務分公司將全力配合作業。