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讓碼頭裝卸作業順利！港務公司籲相關業者提前規劃裝卸作業時間

▲高雄港務分公司籲高雄港相關業者提前規劃農曆春節貨物裝卸作業時間，讓碼頭裝卸作業順利，大家平順過好年。(圖／高雄港務分公司提供)
▲高雄港務分公司籲高雄港相關業者提前規劃農曆春節貨物裝卸作業時間，讓碼頭裝卸作業順利，大家平順過好年。(圖／高雄港務分公司提供)

記者黃守作／高雄報導

高雄港務分公司於今(10)日，籲請高雄港相關業者提前規劃，注意裝卸作業調整時間，該公司將全力配合各裝卸業者申辦作業，讓碼頭裝卸作業順利，大家平順過好年。

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▲高雄港務分公司籲高雄港相關業者提前規劃農曆春節貨物裝卸作業時間，讓碼頭裝卸作業順利，大家平順過好年。(圖／高雄港務分公司提供)
▲高雄港務分公司籲高雄港相關業者提前規劃農曆春節貨物裝卸作業時間，讓碼頭裝卸作業順利，大家平順過好年。(圖／高雄港務分公司提供)
高雄港務分公司總經理王錦榮表示，高雄港務分公司為使勞工及裝卸業者能安心過年，同時提供良善的服務品質，以提高港埠競爭力，將於113年農曆春節期間，調整高雄港貨物裝卸作業時間。

經調整的高雄港貨物裝卸作業時間為，1.散雜貨碼頭裝卸作業，自農曆除夕(2月9日)下午5時起至年初二(2月11日)停止作業，初三(2月12日)因應航商或貨主需求可彈性配合作業，農曆初四(2月13日)起恢復正常作業。

王錦榮說，至於農曆除夕(2月9日)及初三(2月12日)裝卸業者如因航商或貨主委託，需維持碼頭正常裝卸作業時，裝卸承攬業者應於2月8日(除夕前一天)下午3時前填寫「台灣港務公司高雄港務分公司國、法定紀念日棧埠作業申請單」，並向高雄港務分公司棧埠事業處現場管理中心辦理申請。

王錦榮指出，至於貨櫃碼頭裝卸作業船期、貨源運輸安排，以及貨櫃碼頭作業時間等，均由貨櫃航商自主管理，高雄港務分公司將全力配合作業。

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