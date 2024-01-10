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照顧在地長輩！中油與高市府簽高雄煉油廠宿舍為照顧園區

▲台灣中油公司與高雄市政府簽署中油高雄煉油廠宿舍布建長期照顧服務園區合作備忘錄。(圖／高雄市政府提供)
▲台灣中油公司與高雄市政府簽署中油高雄煉油廠宿舍布建長期照顧服務園區合作備忘錄。(圖／高雄市政府提供)

記者黃守作／高雄報導

台灣中油公司於今(10)日，與高雄市政府，在高雄市政府四維行政中心多媒體簡報室，共同簽署中油高雄煉油廠宿舍布建長期照顧服務園區合作備忘錄，陳其邁說，高雄市政府與中油的合作，將提升楠梓地區長照服務量能，讓當地市民就近享用各項長照及醫療資源，長輩在地養老都能受到最好的照顧，營造優質高齡友善環境。

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▲台灣中油公司董事長李順欽(左)與高雄市長陳其邁(右)共同簽署中油高雄煉油廠宿舍布建長期照顧服務園區合作備忘錄。(圖／高雄市政府提供)
▲台灣中油公司董事長李順欽(左)與高雄市長陳其邁(右)共同簽署中油高雄煉油廠宿舍布建長期照顧服務園區合作備忘錄。(圖／高雄市政府提供)
中油高雄煉油廠宿舍布建長期照顧服務園區合作備忘錄簽署儀式，是由台灣中油公司董事長李順欽與高雄市長陳其邁共同簽署，有在地市議員、里長及地方人士在場見證。

▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／高雄市政府提供)
▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／高雄市政府提供)
高雄市長陳其邁表示，感謝中油公司董事長李順欽此次與市府攜手共同推動此一計畫，他說，中油宿舍那一塊地可說是寶地，是帶動高雄經濟發展的核心區之一，也是許多人的共同記憶與感情，在此地建置長期照顧服務園區，不僅實踐了社會責任，更提升地區的長照服務量能。

陳其邁說，市府盼在此打造左楠地區服務最好、功能最好的旗艦日照中心，目前6個學區日照中心已布建完成，總計10處，將依在地需求提供長照、醫療等照顧服務，除健康促進課程外，也將與診所合併，提供更全面便捷的整合服務，在地區上最核心的中油宿舍區提供給市民朋友最好的服務。

▲台灣中油公司董事長李順欽致詞。(圖／高雄市政府提供)
▲台灣中油公司董事長李順欽致詞。(圖／高雄市政府提供)
台灣中油公司董事長李順欽指出，中油公司此次與高市府的合作，除實踐企業社會責任社區照顧外，更是落實社會安定，推動國家經濟發展的重要元素之一，感謝市長陳其邁的前瞻眼光與決策魄力，建置長照園區，以因應未來將邁入超高齡社會的長照需求，提供人民一股社會穩定的力量，並期待與市府合作共創美好共榮的社會。

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