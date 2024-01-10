照顧在地長輩！中油與高市府簽高雄煉油廠宿舍為照顧園區
台灣中油公司於今(10)日，與高雄市政府，在高雄市政府四維行政中心多媒體簡報室，共同簽署中油高雄煉油廠宿舍布建長期照顧服務園區合作備忘錄，陳其邁說，高雄市政府與中油的合作，將提升楠梓地區長照服務量能，讓當地市民就近享用各項長照及醫療資源，長輩在地養老都能受到最好的照顧，營造優質高齡友善環境。
記者黃守作／高雄報導
中油高雄煉油廠宿舍布建長期照顧服務園區合作備忘錄簽署儀式，是由台灣中油公司董事長李順欽與高雄市長陳其邁共同簽署，有在地市議員、里長及地方人士在場見證。
高雄市長陳其邁表示，感謝中油公司董事長李順欽此次與市府攜手共同推動此一計畫，他說，中油宿舍那一塊地可說是寶地，是帶動高雄經濟發展的核心區之一，也是許多人的共同記憶與感情，在此地建置長期照顧服務園區，不僅實踐了社會責任，更提升地區的長照服務量能。
陳其邁說，市府盼在此打造左楠地區服務最好、功能最好的旗艦日照中心，目前6個學區日照中心已布建完成，總計10處，將依在地需求提供長照、醫療等照顧服務，除健康促進課程外，也將與診所合併，提供更全面便捷的整合服務，在地區上最核心的中油宿舍區提供給市民朋友最好的服務。
台灣中油公司董事長李順欽指出，中油公司此次與高市府的合作，除實踐企業社會責任社區照顧外，更是落實社會安定，推動國家經濟發展的重要元素之一，感謝市長陳其邁的前瞻眼光與決策魄力，建置長照園區，以因應未來將邁入超高齡社會的長照需求，提供人民一股社會穩定的力量，並期待與市府合作共創美好共榮的社會。