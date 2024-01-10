孫淑媚超後悔「約P」！緋聞對象暖心安慰：滿足生理需求是健康的
金曲台語歌后孫淑媚發行全新專輯《我要閃閃爍 我要當米蟲》，嘗試以前沒有唱過的曲風，她帶著新專輯二度來到那那大師「那那大歌廳」單元，那那一身閃爍銀亮的裝扮，用破台語介紹孫淑媚，還把「米蟲」的台語發音成「米腸」，讓她忍不住大笑。在那那大師的節目上，孫淑媚也分享最後悔與媒體說過的話，是「約P」（指約砲），還拉著那那大師喊要「傳一下緋聞」，讓那那大師超級害羞。
記者吳雨婕／綜合報導
孫淑媚一出場就熱唱首波主打〈我要閃閃爍〉，談到這張專輯包含大量個人創作，題材都從自身出發，但獨缺愛情。那那問她有傳過緋聞嗎？她認真思考了一下說想不起來，開玩笑拉著那那的手說「不然我們傳一下（緋聞）好了」，那那馬上露出「我是不敢啦」的害羞表情。
聊到新歌的創作過程，製作人兼創作者乱彈阿翔覺得孫淑媚是「閉俗的蛤仔」，特地為個性內向的她量身打造這首歌曲，那那疑惑地問「妳有內向嗎？我覺得妳在演藝圈闖蕩多年，再怎麼樣也無法多內向呀？」孫淑媚認同地說她必須要社會化，比如看到哥哥姐姐們還是要禮貌打招呼，然後跟記者聊天的時候要大聊特聊，有時候還會聊到太開。
話鋒一轉，那那順勢問孫淑媚有沒有最後悔跟媒體聊什麼，她提到這次記者會時，就跟記者們聊到〈我要閃閃爍〉MV導演楊雅喆及他拍的電影，「他覺得我太內向了，應該去約砲，講了約砲這兩個字後，就覺得慘了，明天的報紙出來一定就是這個當標題」，說完後略帶羞怯，那那立即打圓場說滿足生理需求是健康的。
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