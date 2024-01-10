瓦城2023年營收57.23億元　新品牌、展店助攻「今年Q1可期」

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此外，瓦城強調，儘管面臨通膨挑戰，仍堅持食材品質，提供「真心為你」的服務，贏得消費者信心，使得瓦城在競爭激烈的環境中脫穎而出，2023年業績再創新高。
瓦城分享，集團延續展店步調，日前推出全新南洋風味品牌「BO BO」，於新莊宏匯廣場盛大開幕，搶先搭上跨年商機，推出各式酬賓活動，成功吸引顧客嘗鮮並挹注營收成長，首假日翻位率逾6次。
展望新年度，瓦城集團表示，拓點腳步不停歇，2024年續展新店，首站將在台中誠品480店，進駐廣受年輕白領族群歡迎且風格顯著的「非常泰」及「1010湘食堂」雙品牌，除推出開幕限定優惠，也將於社群媒體造勢、吸引更多顧客嘗鮮。集團透過精準的展店策略，針對商圈提供適合的品牌，滿足不同消費者需求，2024年將持續以雙位數店成長推展。
今年瓦城泰統集團提供顧客更便利、多元的購物體驗，年菜可直接透過wa10 APP線上預訂，並刷卡付款，提供四大品牌人氣品牌套餐組合，集結「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」及「時時香」四大品牌，精選人氣料理及年節限定菜色，分別推出6人及8人的外帶年菜套餐組合，廣獲好評的3款限量開運米糕也同步開賣，歡慶祥龍獻瑞的農曆新年。
搶攻年節聚餐商機，集團旗下品牌將自2/1至2/29推出新春團圓宴套餐，搭配春節抽紅包活動，推動訂席持續熱絡。各餐廳於除夕的接訂狀況已經超過八成，其中以「瓦城」與「時時香」的訂位最為熱烈。集團品牌主打聚餐型餐廳，滿足節慶聚餐需求，自農曆除夕一路暢旺至初五，訂位狀況已較去年成長，樂迎首季營收佳績。