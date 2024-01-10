聚餐旺季助攻！王品12月誕生14家千萬大店 除夕全門市公休
王品集團今（10）日公布12月自結合併營收新台幣19.95億元，年增14.61%，為歷史第3高紀錄，同步改寫12月同期新高。4Q單季自結合併營收54.7億元，年增9.22%，連續6季超過50億元水準。2023年全年合併營收共222.3億元，年增21.66%，創下集團新里程碑。
記者許若茵／台北報導
王品指出，12月聖誕節、跨年聚餐旺季，帶動台灣事業群12月營收達15.78億元，年增8.71%，也創12月同期新高。旗下「享鴨」、「肉次方」、「夏慕尼」、「青花驕」及「和牛涮」共14家千萬大店誕生。此外12月氣溫驟降迎來吃鍋潮，「旬嚐精緻鍋物」、「聚日式鍋物」、「嚮辣和牛麻辣鍋」、「石二鍋」等品牌業績火熱，韓式燒肉新品牌「金咕」原塊厚實豬肉與專人代烤服務大受好評，耶誕和跨年期間均客滿，締造12月的亮麗成績。大陸事業群12月營收4.17億元，較上個月成長28.81%，年增44.17%。
展望2024年第1季，進入企業尾牙、部門聚餐旺季，「王品牛排」、「旬嚐」均推出多人到店用餐優惠，新品牌「朝粥幫」以砂鍋粥與特色中菜為主打，初試啼聲銷售外帶年菜，已接近完銷，首店台北南京東路店將自1/27起展開試營運，即日起開放訂位。精品麻辣鍋「青花驕」也將在新北市開出第10家分店，新莊中原店預計於1/21正式開幕，1/16起可訂位。農曆春節期間，王品集團遵循往例，2/9除夕全台門店公休1日，大年初一起恢復營業，服務年節期間家族、親友聚餐需求。