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金鐘視后蔡淑臻也助陣高雄櫻花季！爆夢想當歌手　卡司還有他們

▲蔡淑臻將登上高雄櫻花季表演，她自爆夢想是當唱跳歌手。（圖／寬寬整合行銷提供）
▲蔡淑臻將登上高雄櫻花季表演，她自爆夢想是當唱跳歌手。（圖／寬寬整合行銷提供）

記者吳雨婕／綜合報導

「7-ELEVEN 高雄櫻花季」活動將於3月22日至3月24日於高雄夢時代正對面廣場登場，邀請到3組韓星BoA、SUPER JUNIOR-D&E、華莎，以及3組日星FRUITS ZIPPER、中孝介、卡莉怪妞等共超過30組卡司的豪華演出陣容，Kimberley陳芳語、邱鋒澤、陳零九、陳勢安等藝人都將登台表演，就連金鐘視后蔡淑臻都會參與，她也自爆夢想就是當唱跳歌手。

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「7-ELEVEN 高雄櫻花季」今（10）日中午12點於ibon售票系統全面販售，較高價的票種「超級搖滾座位區」以及「搖滾區」三日票券皆在3分鐘內迅速完售，一般區也已售出大部分票券，售票速度比去年熱門的的「高雄啤酒音樂節」還快。

▲「7-ELEVEN 高雄櫻花季」活動將於3月22日至3月24日於高雄夢時代正對面廣場登場，韓星BoA、SUPER JUNIOR-D&E、華莎以及3組日星FRUITS ZIPPER、中孝介、卡莉怪妞，Kimberley陳芳語、邱鋒澤、陳零九、陳勢安、蔡淑臻等都將登台表演。
▲▼SUPER JUNIOR-D&E（上圖）、華莎（下圖）等都將登上高雄櫻花季表演。（圖／寬寬整合行銷提供）
▲「7-ELEVEN 高雄櫻花季」活動將於3月22日至3月24日於高雄夢時代正對面廣場登場，韓星BoA、SUPER JUNIOR-D&E、華莎以及3組日星FRUITS ZIPPER、中孝介、卡莉怪妞，Kimberley陳芳語、邱鋒澤、陳零九、陳勢安、蔡淑臻等都將登台表演。
 
本次「7-ELEVEN 高雄櫻花季」卡司豪華，更邀請到許多人都沒想到金鐘影后蔡淑臻，蔡淑臻表示其實自己的夢想職業是唱跳歌手，這次參加高雄櫻花季演出對她來說是逐夢的過程，她開玩笑說道：「昨天跟主辦方開了會，他們說他們找的，他們扛！」期待當天可讓粉絲看到她不同的面貌。




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