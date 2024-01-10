向600名新鮮人廣發英雄帖！中信金徵才逾7千人　MA首年擁百萬年薪

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不僅如此，中信金「MA計畫」首年即提供百萬年薪，每2人就有1人擔任公司重要管理職或具外派經驗。去（2023）年升任部長的嚴郁涵，升遷速度較平均快速2倍，在前線單位擔任客戶關係經理（RM）時，實戰經驗豐富，業績表現亮眼，進而跨域帶領銀行策略團隊，布局重要發展方針，期間更獲頒當選率僅0.3%的典範員工殊榮。
中信金「MA計畫」培訓期間，設立「山、湖、潭」不同難度的戶外活動考驗，建立團隊合作精神，充滿挑戰卻也相當充實，通過兩年培訓即升任經理，為臺灣金融業唯一2年2次升遷機會，歡迎具備跨領域多元背景、中英文流利，甚至通曉日語或東南亞語系人才踴躍報名，收件至今年3月15日截止。
此外，國際化及數位金融依舊是今年人才招募重點方向，中信金控表示金融科技人才將投入新興技術與應用服務，聚焦軟體工程、雲端技術及大數據等專業領域，比照科技業實施專業職與管理職雙軌發展路徑，每年提供兩次升遷機會。海外人才部分，持續招募「國際法金業務菁英計畫（IRM）」，首屆IRM歷經1年半專業與外語培訓，今年1月起將派駐日本、香港、上海、美國、東南亞等地，展開為期一年半海外實戰歷練，期滿通過後快速晉升RM。
「法金儲備RM（JRM）培訓計畫」，提供系統化教育訓練與教練團制度，最快兩年內升任RM；個人金融持續精進「儲備理財專員（JFA）計畫」，預計擴大招募80位新鮮人，全方位專業培訓養成金融理財專家。
另外，中信金控公司台灣人壽也擴大辦理「保險關鍵人才計畫」，今年提供專家教練團、小老師及學長姐制度，邀請新鮮人成為保險專家。中信金為提早儲備潛力人才，在校生可參與實習計畫，藉由導師指導與參與金融實務運作，表現優秀並通過評核者，可於畢業前取得MA資格。