「鷹眼」傑瑞米雷納被爆新歡是罪犯！還飆粗口嗆女方家長蠢貨
52歲的好萊塢男星傑瑞米雷納（Jeremy Renner），因為演出《復仇者聯盟》系列電影中的「鷹眼」一角爆紅，去年經歷被剷雪車輾過，讓30多根骨頭斷裂的重傷，幸好傷勢逐漸復原。而在近日，有著良好形象的他被爆出與一名有前科的重罪女罪犯，從砲友升格為戀人，這還不打緊，他竟然對女方家長爆粗口，稱對方是「該死的蠢貨」。
記者吳雨婕／綜合報導
據外媒《每日郵報》報導，傑瑞米與一位34歲名為安柏（Amber Monson）在當地一家俱樂部認識，從去年8月開始約會，兩人從單純的砲友關係，雙方會視訊、互相交換性愛照片，升級為戀人，女方同父異母的哥哥傑森（Jason Nelms）透露去年11月時，傑瑞米邀請安柏的媽媽與朋友，一起來他要價260萬美金（約台幣8000萬元）的湖畔豪宅見面，一家人找不到入口，打電話向傑瑞米求救，他卻在電話中暴怒，大罵他們為「該死的蠢貨」，並以他穿著襪子保暖、打亂悠閒氣氛為由拒絕出門。
好不容易女方一家人靠著傑瑞米的姪子接應，才終於抵達豪宅，進屋後，他們發現傑瑞米早已酩酊大醉，還拒絕與女方的媽媽握手，讓全場傻眼。而對於此指控以及是否與安柏交往中，傑瑞米方面都尚未做出回應，另外一點引人注意的是，傑瑞米的新歡安柏，曾犯下逃逸、使用致命武器傷害、襲擊，以及持有贓車等4項罪名，得在監獄服刑24至60個月，近期因違反緩刑規定遭逮捕，隨後又被釋放。
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