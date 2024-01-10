談戰爭的可怕！徐巧芯曝外公打過823砲戰 批賴清德台獨論是災難
北市南松山信義區立委候選人、國民黨台北市議員徐巧芯，今（10）日在臉書上表示提到，她的外公跟舅舅曾一起上了八二三砲戰的戰場「最後外公活著回來，生命還在，但痛苦沒有走。外公直到人生的盡頭，都責怪自己怎麼沒有保護好家人。」，並直言中華民國不是災難，賴清德真的錯了「他的台獨論述才是台灣的災難，他在路上的那台車要把人民載到海峽兩岸都恐懼的深淵。」
記者林莞茜／綜合報導
徐巧芯以「和平是一切夢想的基礎」為題發文，「沒有了和平，我們不用上班、上學，但我們將無處可去。我們只能在斷垣殘壁當中與心愛的家人朋友分別。
戰爭的可怕是什麼樣的？很多人都忘了。徐巧芯媽媽跟他說的這個故事後，一方面光榮於自己身為軍人的子弟，對中華民國有深厚的情感；一方面開始懂得珍惜和平的可貴，理解戰爭的殘酷「沒有和平，我們什麼都沒有，我們誰都不是。」，我們將失去做夢的權利，失去對明天仍有盼望的日子，甚至失去愛的能力。今天的我們還有選擇的機會，千萬不要等到一無所有的時候才來後悔。
話鋒一轉，徐巧芯也說，中華民國不是災難，賴清德真的錯了。「他的台獨論述才是台灣的災難」，他在路上的那台車要把人民載到海峽兩岸都恐懼的深淵。他相信人民的智慧，相信台灣的民主，因此呼籲一月十三號出門投票，集中選票讓政黨輪替。