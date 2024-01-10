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名家論壇》柯志遠／《歡迎回到三達里》再次初戀的療癒劇

▲《歡迎回到三達里》恰似洗滌人心的一股清流，60％的心靈療癒，40％的清新愛情，對想要「除舊佈新」的追劇觀眾來說，是十分討喜的選擇。（圖／Netflix提供）
▲《歡迎回到三達里》恰似洗滌人心的一股清流，60％的心靈療癒，40％的清新愛情，對想要「除舊佈新」的追劇觀眾來說，是十分討喜的選擇。（圖／Netflix提供）

文/柯志遠

放眼過年前後的熱門韓劇，選材上彌漫著架空現實、脫離現實的動漫fu，車銀優的《犬系戀人》、張東潤的《我的男神邱彼特》、宋江的《與惡魔有約》，光從劇名看就已經是神啊魔啊狗啊熱鬧非凡，剛跨入2024立馬又有一齣朴敏英的《請和我的老公結婚》開門紅，照樣是翻拍自人氣網漫，女主被渣男老公和綠茶閨蜜殺害後穿越回十年前重開機的狗血奇葩劇，而在這前仆後繼的腦洞大開氛圍裡，申惠善、池昌旭的《歡迎回到三達里》恰似洗滌人心的一股清流，遠飄遊子在身心俱疲的職域災難後返鄉的寫實輕喜劇，60％的心靈療癒，40％的清新愛情，再加上築構得敞亮酣暢的濟州島漁村做為故事舞台，從人設到情境，從視覺到內核，都一新耳目地走出自己雲淡風輕卻言之有物的劇型路線，對新、舊年度交界在內心狀態想要「除舊佈新」的追劇觀眾來說，恰巧成為一個再「應景」不過的討喜選擇。

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導演車榮勛2019年的《山茶花開時》膾炙人口，小鎮上的單親媽媽孔曉振，笑起來一口白牙的暖男巡警姜河那，鋪出的質樸卻真摯的大齡戀曲著實深入人心，《歡迎回到三達里》延續這個淡而有味的雋永風格，依舊是個陽光普照滿是人間煙火氣的有情天地，笑語毫爽的海女、古道熱腸的公車司機、心無城府的氣象預報員…，接地氣的「故鄉」即視感瞬間拉滿，呼應了《我們的藍調時光》、《海岸村恰恰恰》等「返鄉劇」經典的tone調，但敘事的喜趣成份加碼，人物關係和情節結構簡化，卻有了迥然不同的樣貌，相當令人眼前一亮。

《歡迎回到三達里》裡，女主申惠善在幾近天崩地裂的遍體鱗傷後回到年少時一心想要「逃離」的家鄉，事件的處理舉重若輕，卻成功地烘襯出來「出發VS. 歸來」、「曾經的我VS. 現在的我」歷程之中見山是山、不是山、又是山的層次梳理，「三達里」年輕人把赴本島發展當作一個「坎」，躍躍欲試，全力以赴，卻紛紛鎩羽而歸，反倒是一直沒能離開的那一位飛黃騰達，劇中角色們的「落葉歸根」，相當發人深省。《歡迎回到三達里》取其輕巧，不刻意厚重，通篇讓人閱讀起來像散文多於像小說，看似平淡無奇，卻生動地建立起讓觀者足以投射並共情的，牽繫著現實人生成長記憶的「代入感」，沁涼好入喉，但卻耐得起細品。

▲《歡迎回到三達里》恰似洗滌人心的一股清流。（圖／Netflix提供）
▲《歡迎回到三達里》恰似洗滌人心的一股清流。（圖／Netflix提供）
《歡迎回到三達里》講故事的筆觸free-style ，並不拘謹遵循「時間軸」的起承轉合，每集伊始，由男女主角的某個記憶節點隨機切入，寫意而流暢地觸發在過往與當下的時空交流，這是一個賞心悅目的大膽嘗試，冒著觀眾可能因為少了「黏著性」更強的懸念營造而「分心」的風險，卻鋪陳出了一個樸實無華、細膩多情、人味十足的觀劇體驗，輕爽但大氣，舒心且深刻。

《歡迎回到三達里》以似曾相識的「OO女子圖鑑」路線做為起手式，卻開展出了截然不同的真情實感，挑剔一點說，大部份的篇幅幾乎沒有什麼劇情可言，反派女配誣陷的「職場霸凌」謠言風暴，這個唯一的戲劇張力哏（conflict ），在第一集就已經滿滿當當端上來了，然後，一直到第五集，若追著這一條線，會發現故事還「擱淺」在這唯一的矛盾裡，沒有太大的進展（其他兩個灰溜溜一起逃回家鄉來的姐姐妹妹身上的故事線，也是），然而，越往下看，越發現這其實真的不是重點，《歡迎回到三達里》讓人津津有味的，其實不是一般概念的「情節」，而在於讓人看來格外感受到「感染力」的「情感」與「情境」，在於人和人的種種相處：鄰里與鄰里之間，家人與家人之間，髮小與髮小之間，初戀與初戀之間，驀然回首望去，原來我們都已經走出那麼遠了，你過得好嗎？你…還需要我陪你一段嗎？

▲男女主角總讓人不自覺想起「程又青」和「李大仁」，堪稱漁村版的《我可能不會愛你》。（圖／Netflix提供）
▲男女主角總讓人不自覺想起「程又青」和「李大仁」，堪稱漁村版的《我可能不會愛你》。（圖／Netflix提供）
「愛情」是《歡迎回到三達里》的另一個主題，申惠善、池昌旭「生活感」洋溢的互動吸睛極了，兩人之間不可考的「那時候，究竟是誰甩了誰？」的陳年舊事沒有被做太浮誇的放大，久別重逢後自然而然流露的關懷與扶持，比俗套的言情的男歡女愛更引人入勝，戲到第七集，加入了姜泳錫單戀多年後的表白，但戲的走向並沒往「三角關係」的套路發展，角色和角色的身份處境依然緊扣住「千帆過盡，原來你一直都在」的，那種「曾經在我的歲月中不可或缺」的詩意裡，尤其男女主角總讓人不自覺想起「程又青」和「李大仁」，從愛情的視角來感受，這真的是漁村版的《我可能不會愛你》呀！

池昌旭、申惠善兩位返璞歸真的演技是《歡迎回到三達里》的另一個大看點，《惡中之惡》之後，池昌旭已經是任何角色都能演了，這次讓人再次折服的，是徹底「無招勝有招」的演法，一個樸拙到幾乎拿掉所有濾鏡的，「蒸餾水」般澄澈透明的乾淨人設，卻讓你從頭到尾目不轉睛，明明沒怎麼在演，就是讓你感覺他舉手投足都是戲，身上如假包換的「少年感」，真的迷人至極。至於申惠善，已經是韓劇「百搭」的存在，演什麼都不奇怪，演什麼都不費力，她怎麼演都自成一格，不論她怎麼演，那個演法，就一定都是對的，這種乍看平凡，入戲後卻耀眼到不行的女演員，台灣也有一個，叫做林依晨。

▲池昌旭、申惠善兩位返璞歸真的演技是《歡迎回到三達里》的另一個大看點。（圖／Netflix提供）
▲池昌旭、申惠善兩位返璞歸真的演技是《歡迎回到三達里》的另一個大看點。（圖／Netflix提供）



●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家

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