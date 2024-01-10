名家論壇》柯志遠／《歡迎回到三達里》再次初戀的療癒劇

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《歡迎回到三達里》裡，女主申惠善在幾近天崩地裂的遍體鱗傷後回到年少時一心想要「逃離」的家鄉，事件的處理舉重若輕，卻成功地烘襯出來「出發VS. 歸來」、「曾經的我VS. 現在的我」歷程之中見山是山、不是山、又是山的層次梳理，「三達里」年輕人把赴本島發展當作一個「坎」，躍躍欲試，全力以赴，卻紛紛鎩羽而歸，反倒是一直沒能離開的那一位飛黃騰達，劇中角色們的「落葉歸根」，相當發人深省。《歡迎回到三達里》取其輕巧，不刻意厚重，通篇讓人閱讀起來像散文多於像小說，看似平淡無奇，卻生動地建立起讓觀者足以投射並共情的，牽繫著現實人生成長記憶的「代入感」，沁涼好入喉，但卻耐得起細品。
《歡迎回到三達里》講故事的筆觸free-style ，並不拘謹遵循「時間軸」的起承轉合，每集伊始，由男女主角的某個記憶節點隨機切入，寫意而流暢地觸發在過往與當下的時空交流，這是一個賞心悅目的大膽嘗試，冒著觀眾可能因為少了「黏著性」更強的懸念營造而「分心」的風險，卻鋪陳出了一個樸實無華、細膩多情、人味十足的觀劇體驗，輕爽但大氣，舒心且深刻。
《歡迎回到三達里》以似曾相識的「OO女子圖鑑」路線做為起手式，卻開展出了截然不同的真情實感，挑剔一點說，大部份的篇幅幾乎沒有什麼劇情可言，反派女配誣陷的「職場霸凌」謠言風暴，這個唯一的戲劇張力哏（conflict ），在第一集就已經滿滿當當端上來了，然後，一直到第五集，若追著這一條線，會發現故事還「擱淺」在這唯一的矛盾裡，沒有太大的進展（其他兩個灰溜溜一起逃回家鄉來的姐姐妹妹身上的故事線，也是），然而，越往下看，越發現這其實真的不是重點，《歡迎回到三達里》讓人津津有味的，其實不是一般概念的「情節」，而在於讓人看來格外感受到「感染力」的「情感」與「情境」，在於人和人的種種相處：鄰里與鄰里之間，家人與家人之間，髮小與髮小之間，初戀與初戀之間，驀然回首望去，原來我們都已經走出那麼遠了，你過得好嗎？你…還需要我陪你一段嗎？
「愛情」是《歡迎回到三達里》的另一個主題，申惠善、池昌旭「生活感」洋溢的互動吸睛極了，兩人之間不可考的「那時候，究竟是誰甩了誰？」的陳年舊事沒有被做太浮誇的放大，久別重逢後自然而然流露的關懷與扶持，比俗套的言情的男歡女愛更引人入勝，戲到第七集，加入了姜泳錫單戀多年後的表白，但戲的走向並沒往「三角關係」的套路發展，角色和角色的身份處境依然緊扣住「千帆過盡，原來你一直都在」的，那種「曾經在我的歲月中不可或缺」的詩意裡，尤其男女主角總讓人不自覺想起「程又青」和「李大仁」，從愛情的視角來感受，這真的是漁村版的《我可能不會愛你》呀！
池昌旭、申惠善兩位返璞歸真的演技是《歡迎回到三達里》的另一個大看點，《惡中之惡》之後，池昌旭已經是任何角色都能演了，這次讓人再次折服的，是徹底「無招勝有招」的演法，一個樸拙到幾乎拿掉所有濾鏡的，「蒸餾水」般澄澈透明的乾淨人設，卻讓你從頭到尾目不轉睛，明明沒怎麼在演，就是讓你感覺他舉手投足都是戲，身上如假包換的「少年感」，真的迷人至極。至於申惠善，已經是韓劇「百搭」的存在，演什麼都不奇怪，演什麼都不費力，她怎麼演都自成一格，不論她怎麼演，那個演法，就一定都是對的，這種乍看平凡，入戲後卻耀眼到不行的女演員，台灣也有一個，叫做林依晨。
●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家
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