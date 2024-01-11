倒數48小時戰報／藍營批「賴皮寮」信託跳票　賴清德：選前秀下限

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《澳洲人報》昨頭版以「台灣力量帶來和平」為題，報導民進黨總統候選人賴清德受訪內容。賴清德指出，在對等與尊嚴下，願意與中國合作，也盼中國認知到和平是雙方責任。馬英九接受德國媒體專訪提到，兩岸關係必須相信習近平，賴清德說，選舉是相信習近平與信賴台灣的選擇，「如果賴清德票開出來高票當選、代表台灣民意沒有畏懼中國威脅」。
此外，藍營近日繼續猛攻賴清德老家違建，質疑到現在還沒信託，侯友宜連續也推出競選廣告，一支找藍營縣市長喊政黨輪替、另一支以饒舌風唱「賴皮寮」，藍軍還不斷有人到賴清德萬里老家外唱歌跳舞、拍片上傳。賴清德說，選舉本來是民主的嘉年華，沒想越是最後關頭越是秀下限，真的令人無言。
【國民黨】
侯友宜昨在高雄車隊大掃街，他說，全台灣人民都希望安居樂業，他是三位總統候選人中唯一能做到兩岸和平、讓台灣安全的人，「拜託大家，這票不是投給我，是投給中華民國、投給台灣安全，投給子孫的平安，我保證做大家平安的靠山！」
中國前天發射衛星，國防部狂發國家級警報警告，英文還誤寫是飛彈，引發軒然大波，侯友宜抨擊，選前三天發布國家級警報，內容還出錯，要求民進黨在24小時內公布真相，讓人民了解，是誰下令這次要發布訊息，不要在選前操作芒果乾（亡國感）。
【民眾黨】
柯文哲昨晚北台灣舉行造勢活動，他抨擊民進黨執政下的各種問題，並指賴清德處理萬里老家的方式，可由此看出這個人若執政會很危險，另一方面他也同時批評，即使換國民黨上台執政，台灣社會也不會變得更好，因此呼籲選民要讓藍、綠學會對人民謙卑。
柯文哲昨也發給黨員一封信，信中提到，國民黨操作棄保是複製2000年總統大選連宋扁三腳督的假把戲，選舉是選賢與能，「我們不會再上國民黨的當」，並認為絕大多數人民投給民進黨不甘心、投給國民黨不放心，希望民眾支持民眾黨。
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