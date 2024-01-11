台中最強景點不是麗寶樂園！「冠軍擠進784萬人」　高美濕地掰了

限今天！全家寄杯咖啡+霜淇淋66折　投票日7-11美式、拿鐵買2送2

▲全家今（11）日限定「特濃美式、私品茶、霜淇淋」組合價111元，近66折優惠只有今天，選舉日還有7-11美式、厚乳拿鐵買2送2。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家今（11）日限定「特濃美式、私品茶、霜淇淋」組合價111元，近66折優惠只有今天，選舉日還有7-11美式、厚乳拿鐵買2送2。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

總統大選投票日即將登場，各大超商紛紛祭出現煮咖啡優惠，返鄉投票前別忘先來杯咖啡提神，全家今（11）日限定「特濃美式、私品茶、霜淇淋」組合價111元，近66折優惠只有今天，並且1月12日起至1月14日有特濃美式、抹茶拿鐵第2杯10元，可手機寄杯慢慢喝；7-11自1月12日至1月15日限定，門市消費不限金額，加購美式、厚乳拿鐵買2送2。

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🟡全家便利商店

📍APP｜1月11日限定

◾特濃美式＋私品茶65元+霜淇淋，原價169元、特價111元（限購3組）

▲全家特濃美式+私品茶65元品項+Fami!ce霜淇淋組合優惠111元。（圖／全家提供）
▲全家特濃美式+私品茶65元品項+Fami!ce霜淇淋組合優惠111元。（圖／全家提供）
📍門市｜1月12日起至14日（可手機寄杯，同品項限10杯）

◾特濃美式第二杯10元，原價55元、特價33元

◾濃靜岡抹茶拿鐵第二杯10元，原價65元、特價38元

📍門市｜1月13日限定

◾霜淇淋買1送1，原價49元、特價25元（限全盈+PAY）

▲選舉日限3天，全家1月12日起至1月14日有特濃美式、抹茶拿鐵第2杯10元買1送1。（圖／全家提供）
▲選舉日限3天，全家1月12日起至1月14日有特濃美式、抹茶拿鐵第2杯10元買1送1。（圖／全家提供）
🟡7-ELEVEN

📍門市｜1月10日至1月23日

◾中杯精品拿鐵／美式，免費升級大杯

📍門市｜1月12日至1月15日
❗門市消費不限金額，即可享以下加購優惠

◾大杯濃萃美式買2送2，冰熱任選，原價50元、特價25元

◾大杯厚乳拿鐵買2送2，冰熱任選，原價65元、特價33元

◾特大珍珠奶茶買2送2，冰熱任選，原價60元、特價30元

◾法國Mathez爆米花風味松露可可球買2送2，原價99元、特價50元

◾法國Mathez經典松露造型可可球買2送2，原價99元、特價50元

◾農心爽口海鮮烏龍麵買2送2，原價49元、特價25元

◾熱蠟筆小新焦糖／蜂蜜風味牛乳買2送2，原價35元、特價18元

◾韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水買2送2，原價35元、特價18元

◾韓國熊津玉米鬚茶買2送2，原價39元、特價20元

◾滋露奶油／草莓口味巧克力風味糖果買2送2，原價15元、特價8元

◾御料小館原味嫩雞塊買2送2，原價45元、特價23元

📍門市｜1月10日至1月15日

◾咖啡／飲料／啤酒／麵包／糖果／精補品／冰品／甜點／冷凍品／寵物食品任任2件79元、4件75折

◾持6大銀行信用卡(國泰/中信/台新/玉山/聯邦/富邦)、icash Pay、Pi拍錢包、橘子支付等指定支付工具結帳，全店全品類商品(不含香菸、受託代銷)單筆滿500元立折50元、滿1000折100元。

◾購買全品類商品（不含香菸、受託代銷）結帳金額滿1000元好禮4選1，包含五月花舒敏厚棒衛生紙1串、味味A排骨雞湯麵5入裝1包、OPEN! 100%再生材質環保購物袋1個、一匙靈抗菌EX植萃低敏洗衣精1瓶

▲7-11即起使用指定六大信用卡、支付工具，結帳滿500元折50元。（圖／翻攝自7-11）
▲7-11即起使用指定六大信用卡、支付工具，結帳滿500元折50元。（圖／翻攝自7-11）
📍APP｜即起至1月23日

◾特大杯美式56杯1688元，51折，原價60元、特價31元

◾特大杯拿鐵36杯1688元，66折，原價70元、特價46元

◾經典醇奶茶／純奶青任選60杯1688元，58折，原價50元、特價29元

◾中杯精品美式／精品拿鐵任選32杯1688元，59折，原價90元、特價53元

▲7-11龍年一路發寄杯活動，每會員限購4組，要特別注意兌換期限至2024年4月30日。（圖／7-11提供）
▲7-11龍年一路發寄杯活動，每會員限購4組，要特別注意兌換期限至2024年4月30日。（圖／7-11提供）

選舉日限3天！全家美式、拿鐵第2杯10元「可寄杯」　霜淇淋買1送1

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