厄瓜多治安崩潰！監獄動亂、獄卒淪人質 總統：國家處於戰爭狀態
南美洲國家厄瓜多毒品氾濫、黑幫猖獗，治安問題一直是該國亟欲解決的難題，大毒梟馬西亞士（Jose Adolfo Macias）於7日越獄後，當地治安崩潰，全國暴力、監獄動亂頻生，連獄卒都淪為人質。厄瓜多已於8日宣布進入緊急狀態，總統諾沃亞（Daniel Noboa）10日又進一步表示，國家正處於「戰爭狀態」，強調政府不會屈服於犯罪組織。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《路透社》等外媒報導，諾沃亞於去年11月上台，承諾解決因販毒團夥增加而日益嚴重的治安問題，但要解決厄瓜多毒販猖獗的困境絕非易事，諾沃亞10日證實，厄瓜多正與販毒團夥交戰，多個監獄都爆發騷亂，約130名獄警和其他工作人員被扣押當成人質，暴力事件急劇增加。
諾沃亞已將22個幫派列為恐怖組織及正式軍事目標，強調國家正處於戰爭之中，面對這些恐怖組織，政府不能投降，並估計約有2萬名犯罪集團成員在厄瓜多頻繁活動，承諾當局會盡一切努力解救所有人質，武裝部隊已接手救援工作。
厄瓜多治安瀕臨崩潰，大毒梟馬西亞士7日越獄後，當地9日還傳出有電視台在直播時遭武裝分子闖入，於鏡頭前持槍威脅工作人員，引發恐慌，厄瓜多軍警隨後派出特勤單位進行攻堅，將兇徒全數逮捕。
諾沃亞已與包含美國在內的多國大使會晤，美方已承諾在幾天內提供援助，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）譴責武裝團體，並說華府願意採取具體措施，加強與厄瓜多政府的合作。聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）亦強烈譴責暴力犯罪行為，並對當地局勢不斷惡化、民眾生活受嚴重影響表達震驚。
身為厄瓜多主要投資國的中國則將暫時關閉使領館，宣稱支持厄瓜多政府維護社會穩定的努力，期待厄瓜多能早日恢復正常秩序。