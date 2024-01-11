冷氣團發威今晨8.4度！「2時段最冷探8度」 吳德榮曝投票日天氣
今（11）日受到冷氣團的影響，清晨最低溫落在嘉義民雄鄉的8.4度，氣象專家吳德榮表示，今天清晨東部外海有零散低雲，陸上無降水回波，有境外移入污染、空品不佳。台北觀測站已經從昨晚23時10分降到12.4度，勉強觸及「強烈大陸冷氣團」定義。而接下來今晚到明天清晨兩個時段，早晚因為冷空氣及「輻射冷卻」同時作用，還會有下探低溫8度的可能，民眾可要注意保暖！
記者張嘉哲/綜合報導
吳德榮表示，根據最新歐洲模式模擬顯示，今日「強烈大陸冷氣團」影響，各地晴朗穩定，白天北偏冷、南轉涼，早晚極寒冷，清晨最低溫落在嘉義民雄鄉的8.4度。今天各地區天氣，北部9至18度，中部8至23度，南部9至24度，東部10至23度。
吳德榮說，明天週五、投票日週六冷空氣減弱，持續晴朗、氣溫升，白天北舒適、南微熱，不過早晚因為冷空氣及「輻射冷卻」同時作用，明顯偏冷。今天晚上跟週五清晨局部平地的最低氣溫仍將降至8度左右，應注意添衣保暖、續防寒害。
中央氣象署今天早上也針對17縣市發布低溫特報，請早上要出門的民眾注意防寒：「黃色燈號（寒冷）」
新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。