台股早盤漲逾40點 輝達股價再創高！台廠AI股續強、中小型股超旺
美股昨（10）日漲多跌少，台北股市今（11）日早盤走高，一度漲逾40點，來到17521點，漲幅0.2%。權值王台積電早盤漲2元，來到586元。但其他電子股熄火，如南亞科弱勢跌2%、日月光跌1%，面板友達與群創強勢漲2%。不過，輝達連三天股價創高，AI概念股續強，指標股技嘉漲2%、緯穎漲逾2%、緯創漲逾1%。另外，中小型股表現強勢，像是訊達、擎亞、振發飆漲停。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數10日上漲170.57點，或0.45%，收37695.73點；那斯達克指數上漲111.94點，或0.75%，收14969.65點；標普500指數上漲26.95點，或0.57%，收4783.45點；費城半導體指數下跌15.81點，或0.39%，收4048.84點。
台北股市今（11）日早盤走高，一度漲逾40點，來到17521點，漲幅0.2%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲2元，來到586元。其他重要電子股，如聯發科漲0.5%，面板雙虎群創與友達強勢漲2%，南亞科弱勢跌2%、日月光跌1%。
由於輝達連三天創高，10日漲2%，來到543.5美元，也再度帶動AI概念股走強，其中指標股技嘉漲2%、緯穎漲逾2%、緯創漲逾1%、英業達與廣達漲0.4%，其他創意與世芯漲4%，智原與高力漲2%，勤誠漲1%。值得一提的是，中小型股表現強勢，像是訊達、擎亞、振發飆漲停，巨有漲6%、新復興漲逾3%。