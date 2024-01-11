統一超2023全年營收首破3000億！一年展店228家　穩居超商龍頭

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統一超商去（2023）年合併營收高達3169.35億元，年增9.2％，首度衝破3000億元大關，寫下歷史新猷，台灣7-ELEVEN門市截至12月底店數共計6859家，全年展店228家，穩居超商龍頭，且於全台368鄉鎮市區綿密布點，是首個零售業者達成全鄉全店里程碑。
統一超指出，全年持續藉由創新、精業、整合3大策略深耕在地，同時，積極強化鮮食、咖啡、思樂冰、霜淇淋、預購、國際精品、全店行銷等明星結構，串聯擁有近1700萬會員OPEN POINT生態圈，持續創新線上線下消費體驗。轉投資事業包括菲律賓7-ELEVEN、悠旅生活（台灣星巴克）、統一生活 （康是美）、上海7-ELEVEN、浙江7-ELEVEN等，均挹注整體營收成長。
統一超持續深耕鮮食自有品牌，多元作法帶動相關類別業績成長1至2成；咖啡事業部以「開發節令新品」、「深耕精品市場」、「跨界風味聯姻」3大做法擴大咖啡與茶飲銷售機會，多品牌、多角化經營帶動類別業績成長穩健。此外，OPEN POINT生態圈藉由會員、點數、支付3策略持續擴大會員經濟，全年累計會員消費金額持續創歷史新高、已突破千億元大關。
展望今（2024）年1月，統一超看好圍爐年菜、拜年賀禮、除舊布新、春酒尾牙、總統大選等新春商機，持續開發話題商品與服務，藉由龍年行銷活動增添買氣，並串聯OPEN POINT生態圈鼓勵會員跨指定通路消費、電子發票存會員載具，同時提供i預購、i划算、OPEN NOW、智FUN機等多元數位採買管道，滿足顧客購物便利性、開創門市新銷售機會，持續架構OMO生活型服務平台。