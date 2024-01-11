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5成7企業將加薪！上班族3大開銷增：飲食、房租、娛樂　盼調薪10%

▲人力銀行調查指出，56.8%企業有加薪計畫，上班族3大經濟壓力為飲食、房租、娛樂，盼調薪10%。（示意圖／取自unsplash）
▲人力銀行調查指出，56.8%企業有加薪計畫，上班族3大經濟壓力為飲食、房租、娛樂，盼調薪10%。（示意圖／取自unsplash）

記者李琦瑋／台北報導

CPI年增率連2年超過「通膨警戒線」，勞方希望調薪多少幅度，才能抵銷物價壓力？人力銀行今（11）日發布「龍年第1季景氣暨勞動市場趨勢調查」顯示，95.2%上班族開銷增加，經濟壓力來源為飲食、房租、娛樂，希望今年能加薪10%。

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yes123求職網調查顯示，回顧2023年，高達95.2%的上班族表示，生活總開銷「有增加」；他們進一步認為，若要完全彌補的話，平均期盼2024年能加薪10%，甚至有12.7%的勞工，覺得要調薪「20%（含）以上」才夠！

至於主要的「經濟壓力來源」在可複選狀況下，前5名為「飲食支出」（63.4%）、「房租」（44.1%）、「休閒娛樂支出」（43.2%），以及「其他家人生活費與教育費」（41.1%）、「學貸」（32.6%。

其他的經濟壓力包括「小孩生活費與教育費」（22.3%）、「信用貸款」（16.6%）、「房貸」（15.8%），以及「卡債」（14.8%）、「交通費」（13.9%）。

分析前述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌憂心表示，目前處於通膨時代，加上升息趨勢，勞工朋友一旦變成月光族、窮忙族，為了財務的收支平衡，一切以「省錢至上」為原則，將無法兼顧到生活品質，甚至被迫經常性「縮衣節食」，若導致身心狀態不佳，恐怕還會影響職場表現。

另外，調查顯示，合計有56.8%的企業透露，在2024年第1季有加薪計畫，比例明顯高於去年同期的48.2%，不過仍低於前年首季的58.3%。

其中又分成42.7%計畫「績效加薪」；僅有14.1%才是計畫「全面加薪」，對於預計加薪幅度，平均落在4.1%。

綜觀上述調查數據，楊宗斌預估，雖然面對後疫情時代缺工潮，在企業調薪部分，基本原則為「員工績效至上」，「齊頭式」加薪仍屬少數。屬於「非經常性」薪資的獎金分紅，已成為公司留才、攬才的主要工具，只是這部份的報酬增減，通常與景氣具有正向連動性。

楊宗斌建議企業主，除了考量盈餘狀況外，是否調薪也應該考量全年物價變化，將「員工生活開銷壓力」、「通膨壓力」納入薪酬變動的因素之一；畢竟，從長期來看，上班族過度省錢的結果，「只儲蓄、不消費」，對台灣內需經濟而言，其實並不是件好事，可能又會形成惡性循環，長期消費不振，導致廠商業績也不振，然後衝擊加薪意願，最後持續低薪化，繼續陷入「悶經濟」的窘境。

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