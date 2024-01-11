不爽就「憤怒求職」！受聘機會卻減43%　他嘆3個月找無工作快崩潰

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其他網友留言鼓勵原PO「我也待業過1年，最近才找到比較理想的工作，那種內心的焦慮與不安深有共鳴」，也有人建議「不然先騎驢找馬，或是先打工／做兼職PT，降低金錢壓力」。
根據1111人力銀行調查顯示，高達73.1%的上班族有閃離經驗，到職不滿3個月就主動提出辭呈，主要原因包括主管／老闆情緒化（53.9%）、責任制／不給加班費（53.5%）、每天瘋狂加班（43.4%）、各種名目扣薪水（42.1%）、被排擠／冷暴力（40.7%）。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，儘管年輕人「裸辭」或「憤怒求職」比例上升，但在當前的大缺工時代，想找到工作並不難，難的是找到心目中的「理想工作」。
她建議求職者在面試前，可以先使用1111人力銀行網站及官方APP的「即時通」功能主動出擊，透過線上詢問，迅速與企業人資雙向溝通，掌握工作內容與企業文化，或許能減少「盲投」的時間浪費。目前已有將近9成、超過24萬家企業在徵才職缺頁開啟即時通功能，歡迎求職者多加利用贏得先機。
另外，為鼓勵轉職者快速找到工作，1111人力銀行首度推出天天有獎的「找工作第1快」大挑戰，活動時間至1月31日止，從應徵到順利上工，每日選出前3名最快找到工作者，第1名可獲得新台幣6,000元、第2名新台幣3,000、第3名新台幣1,000元，不限全職、兼職、工讀身份，都符合「天天有獎」報名資格。
曾仲葳說，今年基本時薪已調漲至183元，時值歲末年終，更是餐飲服務業人力需求高峰，不少業者為迎接龐大商機，願意給出優於基本工資的待遇、甚至翻倍時薪來招募短期人力，目前在1111人力銀行兼差打工網上有超過10萬筆工作機會數，若是擔心裸辭後的經濟壓力，求職者不妨先以打工型式賺錢，同時還能報名「找工作第1快」大挑戰，任職滿3個月後，回到活動網站上傳指定資料，審核通過再獲久任獎金10,000元。