「萬老師」郭昱晴選立委！曾與尤清兒訂婚破局 力阻韓國瑜進立院
2024立委選舉倒數2天，有「萬老師」封號的女星郭昱晴被民進黨排入不分區立委名單，名列第12順位，近來呼籲不要讓韓國瑜當立院龍頭的廣告強力播送，引起話題。郭昱晴出道超過30年，以經典偶像劇《麻辣鮮師》中食古不化的「萬人美」一角為人熟知，堪稱演藝生涯代表作，轉當購物台主持人創下驚人業績，她過去與政二代、尤清兒子尤昭文論及婚嫁又破局，甚至為此開告網友，淡出演藝圈後不避諱表態政治立場，與政壇也算是淵源頗深。
記者楊穎軒／綜合報導
郭昱晴1990年踏入演藝圈，2000年演出《麻辣鮮師》打開知名度，之後也演出多部台語連續劇，如《甘味人生》、《天之驕女》等，2018年回鍋演出電影《王牌教師 麻辣出擊》，重現「萬老師」角色，能言善道的她也主持綜藝節目，甚至轉換跑道當購物台主持人，曾一個小時創造近3000多萬元珠寶銷售佳績。
此外，郭昱晴有雙巧手，喜歡手作袖珍藝品，於業界已經是教師等級，感情方面，她和前台北縣長尤清的兒子尤昭文愛情長跑17年，原本小倆口早完成訂婚儀式，2006年卻傳出因為婆媳問題，郭昱晴提出解除婚約的要求，讓這段感情無疾而終，郭昱晴2年後嫁給小6歲從事電商的圈外人林宣廷，育有一子。
2021年5月，某網友到郭昱晴粉專留言：「終於知道妳是誰了，萬老師的時代我在澳洲讀書。妳就是被尤清兒子玩弄很久又被退貨的那個人！」她看到後不客氣回嗆：「我就是我，不會活在你這種吐不出好話的人的嘴巴上！更何況我的故事又與您何關？！您有參與？！說三道四歪曲事實是您的強項？」更疑似對該網友提告妨害名譽，如今直言敢諫的她被綠營延攬，選擇從政，獲得死忠粉絲支持。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁