又有疑似羅致政音檔！蘇貞昌邀任政院發言人　他因「那件事」婉拒

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羅致政感謝蘇貞昌肯定，但自己整個規劃是朝連任立委的方向走，且他也想到谷辣斯接任行政院發言人前，過往酒駕的紀錄被挖出，經媒體報導後被批為「酒駕發言人」，而他也發生了「那事情」（羅致政2017年被拍到與助理開房間），擔心對於蘇貞昌剛起步的團隊會減分，他對自己的能力當然有信心，就怕拖累團隊。
錄音檔未經證實真偽。羅致政昨上午則在臉書說，最近幾天，針對性極強的境外介選奧步盡出，鎖定致他攻擊對象，目的就在於弱化民進黨在立法院外交國防委員會的即戰力！
羅致政說，本屆外委會8位民進黨成員中僅3人爭取連任，他長期在外交國防委員會、曾任召委、更11次獲得公督盟認證為優秀立委，長期堅守台灣的主權立場與國防自主，成為中共的眼中釘一點都不意外，面對暗黑勢力的阻撓，他只會覺得責任更加的重大！
羅致政說，選戰最後三天，他拜託大家，全力支持外交國防即戰力，讓他留在國會，為大家拚外交、強國防、護主權！
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