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日本夯團King Gnu演唱會加場！海外演出首獻台灣　14日搶票要快

▲由常田大希、勢喜遊、新井和輝、井口理組成的King Gnu，明年4月登台舉辦演唱會，演唱會宣布加場。（圖／Photographer credit-Tomoyuki Kawakami）
▲由常田大希、勢喜遊、新井和輝、井口理組成的King Gnu，明年4月登台舉辦演唱會，演唱會宣布加場。（圖／Photographer credit-Tomoyuki Kawakami）

記者江芷稜／綜合報導

演唱人氣動畫《咒術迴戰》、《地獄樂》暴紅的日本天團King Gnu，去年來台為金曲獎表演大獲好評，今年一開春就宣布海外首場演出，將在4月6日獻給台灣，門票開賣後秒殺一空，主辦單位好玩國際文化昨（10）日宣布將於4月7日追加場次，門票預計1月14日早上11時啟售，想要朝聖的歌迷千萬別錯過。

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▲King Gnu去年在金曲獎表演非常亮眼，海外演唱會宣布首站獻給台灣。（圖／資料照）
King Gnu曾演唱《咒術迴戰》、《鏈鋸人》、《地獄樂》等動漫主題曲，在台灣人氣很旺，2024年將在日本國內舉辦的King Gnu Dome Tour「THE GREATEST UNKNOWN」9場、總計38萬張演出的門票已全部完售，創下史上日本巨蛋巡迴最快完售的日本樂團紀錄，奠定其為日本第一搖滾樂團的地位。

▲King Gnu亞洲巡迴演唱會確定回來台灣舉辦。（圖／好玩國際文化）
▲King Gnu亞洲巡迴演唱會確定回來台灣舉辦。（圖／好玩國際文化）
King Gnu也沒讓台灣歌迷久等，去年底宣布海外首場演唱會就在台灣，2024年4月6日於台北流行音樂中心正式登場，由於迴響熱烈，繼先前售票秒殺之後，也宣布於4月7日追加場次。他們今年將在台北、新加坡、上海、首爾共4個城市舉行海外演唱會，成為跨足國際市場的超級天團，今後動向讓人期待。

King Gnu Asia Tour『THE GREATEST UNKNOWN』in Taipei 加場演出資訊

演出時間：2024/4/7 (日) 入場 16：30 / 開演 18：00

演出地點：台北流行音樂中心 ( 台北市南港區市民大道8段99號 )

售票時間：2024/1/14 (日) 上午 11：00

票價：NTD 4,500 / 3,200 / 2,800 / 2,000 / 1,600 元

售票系統：Ticket Plus 遠大售票系統

主辦單位：好玩國際文化

協辦單位：大國文化

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