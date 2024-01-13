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軟水、硬水比一比！醫曝「喝硬水易結石」真相　預防結石飲食吃法

▲民眾憂心喝多硬水會提高結石風險，醫師指出，喝足量的水可預防結石，不用區分軟水或硬水。（示意圖／取自unsplash）
▲民眾憂心喝多硬水會提高結石風險，醫師指出，喝足量的水可預防結石，不用區分軟水或硬水。（示意圖／取自unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

多數民眾知道喝水的好處，對於軟水和硬水的差別卻搞不清楚，甚至擔心喝多硬水會否提高結石的風險；醫師說，軟、硬水差異在於水中「碳酸鈣」含量多寡，硬水含量較高，而醫學界雖針對軟、硬水與結石發生機率進行多次研究，但無明顯定論，目前公認「喝足量的水」可預防結石，不用區分軟水或硬水。

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軟水＞水中碳酸鈣含量60mg＞硬水

針對軟水與硬水的不同，恩主公醫院碎石室主任、泌尿科主治醫師陳建華說，根據世界衛生組織定義，硬水與軟水差別取決於水中「碳酸鈣」含量多寡，軟水是指水中碳酸鈣含量低於60mg，超過這數值即稱為硬水，超過180mg則屬「非常硬水」。

陳建華表示，在尿路結石成分中，「草酸鈣」和「磷酸鈣」結石約占8成，所以常見民眾心中有疑問，既然平常喝的自來水是含鈣較高的硬水，那是不是比較容易形成腎結石？

▲中醫博士樓中亮透露，除靜電最好的方法就是提高環境、身體濕氣，不只可以在室內放置加濕器，也要記得多喝水補充水分。（示意圖／取自unsplash）
▲不少民眾憂心，若常喝的自來水是含鈣較高的硬水，是否較容易形成腎結石。（示意圖／取自unsplash）
喝軟水、硬水易結石　各國研究都不同

根據現有的研究結果，這疑問仍無明確解答。陳建華指出，某些研究指出，喝硬水會增加尿路結石的風險，因為攝取硬水中的鈣，會增加尿液中鈣離子的含量，導致腎結石形成的風險也上升。

在另一項雙盲試驗中，研究團隊針對18名草酸鈣結石患者，來比較飲用硬水和軟水的差異，結果發現，飲用硬水者的尿液中有較高鈣離子濃度，而檸檬酸鈣指標則較低，這代表形成草酸鈣結石的風險似乎也較高。

不過，美國一項針對居住在不同軟、硬水地區的3270人研究，則發現位於飲用軟水地區的民眾，平均一生中發作 3.4次腎結石，在飲用硬水地區的民眾卻只有3次。

還有一項在伊朗對1755人進行的調查，發現不論是飲用軟水或硬水，對於結石的產生沒有顯著影響。

近年英國有篇針對軟、硬水與結石關聯性的系統回顧，其結論則顯示，飲用硬水反而似乎對於結石的預防有較大效果。

▲正確的喝水時機、方法，可以讓水分更有效利用。（示意圖／取自photo AC）
▲專家建議，不用區分軟水、硬水，而是該注意每日水分攝取量達2.5公升。（示意圖／取自photo AC）
免分軟水、硬水　每天攝取2.5公升

陳建華指出，從相關研究可發現，硬水或軟水對於結石的預防並無定論，目前認為結石的發生是多種因素造成，硬水雖會增加尿液中的鈣離子濃度，但也會提高鎂離子和碳酸氫離子的濃度，而這兩者都可抑制結石發生。

因此英格蘭國家健康與照顧卓越研究院、美國或歐洲的泌尿學會指引等，都建議每日攝取2.5~3公升飲用水為預防結石的首要措施，而沒有區分軟、硬水。總結來說，喝硬水或軟水與結石的產生沒有絕對關聯，國內民眾可以放心喝水，「喝足量的水」絕對是預防結石的不二法門。

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