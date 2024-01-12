職場薪女力／從小編輯爬到產業頂峰　機械女王蔡惠卿的自我實現

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蔡惠卿過去在外貿雜誌當編輯時，認識擔任主筆的卓永財，在卓投入精密機械產業、成立上銀科技後，她被找進公司，成為天字第一號員工。看似是一個從小編輯爬升到世界產業頂峰的勵志故事，然而，如今的萬丈光芒，總讓人不小心忽略了蔡惠卿在「成蛹期」時的尷尬。
初來乍到，專業的知識術語搞的她「壓力山大」，甚至一度對著卓永財痛哭失聲，經歷無數的徬徨與思考後，蔡惠卿想起她最愛的「文學」，「盧梭說，『怨恨是一袋死老鼠』，為何要把死老鼠帶在身上，讓臭味一路上都跟著你？」文學將蔡惠卿從深淵裡救出，她開始嘗試將對文學的熱情帶入機械工作中，在慢慢了解整體產業輪廓之際，對生命也有了更深刻的洞見。
2008年，蔡惠卿接任上銀總座一職，在以男性為主體的產業中，成為精密機械業首位女性總經理，她覺察到公司不乏專業的主管與人才，在特地赴美攻讀菲利浦大學組織心理學博士後，便以支持與激勵的領導方式帶領團隊，正好與卓永財霸氣的領導風格相輔相成。上銀是全世界第二大傳動控制與系統科技廠，蔡惠卿曾形容組織就像一台大機器，而她，就是讓這台機器順利運作的那個人。
然而，無論精密零組件擁有多麼傲視全球的高超技術，當它們一字排開，在外行人眼裡僅是硬邦邦、冷冰冰器具，很是無聊。飽含文學底蘊的蔡惠卿，看見了科技與藝術的異曲同工，於是另組創意團隊，為冰冷的機器注入活水，將藝術的DNA一步步導入企業中。上銀製作出來的機器多才多藝，會沖煮咖啡，還會彈鋼琴，經典代表作「地表最大機械花」更在2018年台中花博占盡各大國內外媒體版面。
她是上銀從「黑手企業」轉變成「藝術企業」的幕後推手，在無限的創意中展現了紀律，她的天馬行空不僅僅只是「讓機器動起來」如此純粹的浪漫，建立起的品牌形象更是為上銀創造無形的資產。
蔡惠卿在2019年時協助卓永財之子卓文恆接棒，「扶上馬，送一程」成為台灣企業接班傳承的一段佳話，大家都見證了她的柔軟身段與瀟灑豁達。疫情期間，工具機暨零組件公會號召組成口罩國家隊，「一群人穿梭在生產線中，我想做點什麼，但我不會裝機台」，於是她決定擔綱導演，帶著攝影師，拍攝紀錄片「創罩奇機」，為台灣精密機械產業史記上一筆美好。她是如此的擅於發揮自身價值，好似隨時都在調整自己的角色，想辦法燃燒生命到極致。
去年剛滿65歲的蔡惠卿在生日當天雀躍的拿著剛出爐的敬老卡，完成一趟高鐵、火車環島之旅，這是她為自己籌辦的「成年禮」，她比一般人更無畏於頭上的白髮與年齡的增長，「青春不是年華，青春是心境」，安藤忠雄的話，她謹記在心，並且付諸實現，「這是我對自己身份的認可，65歲我的生命重新啟航。」
蔡惠卿完美的展現「對自由有多大的理解，就有多大的自由」，無論是工作還是生活，她總能在限制中創造自我價值，體現勇於承擔的美德，她豁達從容，活得閃亮卻又不大肆張揚。