德國之聲好猛！選前來台專訪常「惹事」　4年前讓林靜儀火速請辭

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不過這並不是德國之聲在選舉期間在台專訪，首度製造「核爆」話題，2020年1月，同樣是投票前夕，德國之聲專訪總統蔡英文競選團隊發言人，當時他也是立委與民進黨國際事務部主任。德國隻聲問，雖然多數台灣人主張是主權獨立國家，但仍有部分人希望兩岸統一。林靜儀說，「在我們憲法上面，或我們現在認為中共因為對我們一直是個威脅的政黨，威脅的政權，他們有飛彈對我們，不斷的威脅要用武力來入侵我們。那麼這樣的主張在國家來說是叛國的。」
德國之聲確認，「你這樣可能會讓這些支持統一的人覺得沒有辦法接受你的說法。」林靜儀仍說，所以才要制定國安五法。但林靜儀的說法也立刻遭蔡英文切割，林靜儀最後火速請辭競總發言人。
除此之外，2022年9月，德國之聲專訪國民黨主席朱立倫，德國之聲在訪問時提到，國民黨支持率下降到14%，朱立倫說，不要給他們任何從民意調查中得到的錯誤訊息，國民黨比起民進黨，民調還在上升。
德國之聲接著詢問朱立倫是否競選總統，朱立倫回答：「不，我想告訴你。你會看到即將到來的選舉就是最好的民意調查」。德國之聲問所指為何，朱立倫表示，國民黨會贏得選舉。當德國之聲要再追問，朱立倫則說：「非常感謝，謝謝你的採訪。時間到了，謝謝。」
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