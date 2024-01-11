稱取得股東名冊挨告 羅廷瑋：高端才該檢討內部分贓不均
國民黨立委候選人王鴻薇、廖偉翔、林家興、羅廷瑋、林瓊嘉等5人日前在記者會自稱比對高端股東名冊，至少有1千人是民進黨員，高端委請律師對5人提告。羅廷瑋回應表示，身為民代打貪除弊不計任何代價，高端自己要檢討，是否內部分贓不均或有利益糾紛，才會被董監事、內部人士洩漏股東名冊和錄音檔。
記者顏幸如／台中報導
針對5位國民黨立委候選人聲稱持有高端股東名冊、爆料高端股東至少有1千人是民進黨籍，高端表示已委請律師對5名候選人提告、向警政單位報案，調查事件真偽，以及名冊從何處盜取。刑事警察局昨晚間證實，偵九大隊已受理報案，將蒐集相關資料朝《妨害電腦使用罪》偵辦。
羅廷瑋今（11）日回應表示，高端公司一直不敢公開合約，就是心裡有鬼，身為民代，他打貪除弊不計任何代價。高端自己要檢討，是否內部分贓不均或有利益糾紛，才會被董監事或內部人士洩漏股東名冊、錄音檔。他強調被公佈的這些談話，才是讓人民唾棄不齒的，民進黨遲遲不敢通過吹哨者保護法，就是因為只會檢討吹哨者，而不是保護吹哨者。
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