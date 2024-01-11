高嘉瑜市場掃街 遇李彥秀母痛斥「肖查某被人打到哭！」
選戰倒數48小時，民進黨立委高嘉瑜今（11）日把握機會前往市場掃街，未料過程中遇上國民黨立委候選人李彥秀母親衝上前辱罵「肖查某」，高嘉瑜則質疑為何李彥秀可以到美國、中國買豪宅，強調是建商好朋友、企業捐款全國第二高，更收受潤泰500萬政治獻金，李彥秀母則反嗆「李彥秀就是有本事！」另提及高嘉瑜過去遭家暴一事「被人打到哭！」高嘉瑜則奉勸別在傷口灑鹽，所幸後續並未發生衝突，而高嘉瑜也將過程影片全程放上臉書。
記者陳威叡／台北報導
高嘉瑜今日上午前往南港中研市場掃街拜票，未料過程中遇上國民黨立委候選人李彥秀母親，而高嘉瑜似乎一眼就認出對方，隨即繞道避開，未料李彥秀母親則追上來痛斥「肖查某妳是發瘋嗎？」
對此高嘉瑜則微笑說，為何李彥秀可以到美國、中國買豪宅，強調是建商好朋友、企業捐款全國第二高，更收受潤泰500萬政治獻金？李彥秀母則反嗆「李彥秀就是有本事！」另提及高嘉瑜過去遭家暴一事「被人打到哭！」高嘉瑜則奉勸別在傷口灑鹽，所幸後續並未發生衝突，而高嘉瑜也將過程影片全程放上臉書。
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