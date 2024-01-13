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大口吃漢堡也出事！「顳顎關節障礙」原因曝光　拖半年恐需動手術

▲張大嘴巴吃漢堡，或是生活壓力太大，都可能造成「顳顎關節障礙」，症狀是嘴巴張不太開、硬張開臉頰會疼動。（示意圖／取自PhotoAC）
▲張大嘴巴吃漢堡，或是生活壓力太大，都可能造成「顳顎關節障礙」，症狀是嘴巴張不太開、硬張開臉頰會疼動。（示意圖／取自PhotoAC）

家庭消費中心／綜合報導

一名年約30歲的粉領族日前起床刷牙時，突然發現嘴巴張不太開，硬張開會痛，導致近日用餐很不舒服，經診斷為顳顎關節障礙。醫師說，顳顎關節障礙的原因是顳顎關節遭到「運動傷害」，可能只是為了吃大漢堡而張大口便發生，也可能是生活壓力大造成牙關緊閉引起，建議愈早期就醫愈好，以免日後需進行手術才能改善。

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「顳顎關節障礙」原因：撞到臉、嘴張很大、過度咀嚼

雙和醫院牙科部主治醫師邵孔昱說，顳顎關節障礙的原因簡單講就是顳顎關節發生運動傷害，除了創傷之外，包括打籃球時撞到臉，或為了吃大漢堡而將嘴巴張很大，或為提神嚼許多口香糖，或為了健康吃很多堅果等。

另一項致病原因則為突發的精神壓力遽增，導致平時牙關緊咬，或夜間不自主的磨牙，而咬合干擾也被部分學者認為是顳顎關節障礙的誘因。 

常見症狀：臉頰、太陽穴疼痛　張口受限

邵孔昱表示，顳顎關節障礙常見症狀，包括張開嘴巴、咀嚼食物、說話、唱歌時，會出現臉頰疼痛、太陽穴區域疼痛、肩頸酸痛、張口受限、關節雜音，甚至更為罕見的耳鳴等；臨床上，多數病人都屬於疼痛發生不到1個月的急性期，不適往往來自於咬合肌群受傷，治療會以保守性療法與症狀控制為主，藥物多為非類固醇抗發炎藥與肌肉鬆弛劑。

若症狀已持續半年以上，治療會比較棘手，對此邵孔昱說，這些病人可能會開始出現較為嚴重的耳前疼痛，張口度也會愈來愈小，需顳顎關節磁振照影來判斷關節盤的位置與受損狀態。

拖太久關節骨黏連　需關節切開手術

透過適度的咬合調整與咬合板治療，可緩解部分症狀，而關節鏡微創手術可在病人最小傷害下，完成影像診斷、鬆弛沾黏與組織診斷，但患者若已發生關節骨黏連、關節盤破損，只能選擇關節切開手術。

邵孔昱指出，隨著現代人生活壓力與日俱增，顳顎關節障礙已是許多人都有的經驗，而大部分病人的症狀雖可藉由保守性治療與生活習慣的改變來改善，不過在愈來愈早期就醫，也能降低日後侵入性手術的機會。

🟡顳顎關節障礙注意事項：

◼️避免過度張嘴或長時間反覆咀嚼等進食行為。

◼️若已出現症狀， 可選擇較為軟質、咀嚼較少的食物。

◼️平時多熱敷。

◼️如近期因壓力導致睡眠品質不佳或磨牙，可配合精神科評估治療。

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