北台灣新建案亮綠燈！議價率持平　專家揭4原因：2024房價難鬆動

我是廣告 請繼續往下閱讀
而平均來客與成交組數上，12月追蹤的指標建案平均來客組數每週約20.3組，較11月減少4組，月減16.4％；而追蹤指標建案平均成交組數每週約3組，亦較11月微減，月減8.4％，休息為了走更長遠的路，買方也靜待2024年明朗的態勢。
年末交屋巧遇個案助攻 新成屋案量增
兩樣情的反是新成屋戶數增，北台灣單一案量超過15億元以上的指標案如台北市大同區的『欣隆101』，或桃園市龜山區的『森木』，相較前月掛蛋的指標大案量體，自然有戲劇化增幅，整體戶數由百來戶增至近500戶。
陳炳辰另分析，近年原物料價格飛漲，後續還有碳費問題，建商在成本上難以捉摸，具資產實力的建商不如直接開工造屋，現況成本是多少就多少，免於夜長夢多，開價也好控制，亦是一些建商先建後售的考量，不過因為新版囤房稅上路，為此舉措後況添變數。又12月逢年底交屋潮，建商入帳認列營收也會有新成屋量體。
待售建案個數近乎按兵不動，變動幅度微降在1％左右，新成屋與預售一增一減，市場量體平衡。而量不動價不動，讓議價率維持平盤，但空間趨小，眼看2024年市場頻傳利空出盡，沒有價格修正條件。
直轄市強者恆強 低總助買氣
各區狀態上，屬於直轄縣市的雙北與桃園表現佳，待售建案數略降，且像台北市中正區，新北市三重區、淡水區，桃園市的龜山區、中壢區都有指標案屬於低總主流，來客與成交情況不錯。相對之下，宜蘭縣與新竹地區待售案量增，雖像是新竹市北區有零星量體較大的新案進場，卻也可見外縣市不比直轄市的房市穩定性，特別是新竹地區的高房價，讓買氣稍顯冷靜。
整體來說，陳炳辰認為，不乏建商推案預設農曆年後再做行動，不疾不徐順勢也來到329檔期，如今靜待選後明朗，無論何政黨候選人當選都有推出政策紅利可能性，直接或間接激勵房市，加上利率凍漲，市場幾乎適應房市調控，新青安持續帶動，今年可期龍飛鳳舞。