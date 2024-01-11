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北台灣新建案亮綠燈！議價率持平　專家揭4原因：2024房價難鬆動

▲《住展雜誌》今（11）公布2023年12月「住展風向球」續亮綠燈，專家分析4原因，2024房價沒有修正的條件。（圖／住展雜誌提供）
▲《住展雜誌》今（11）公布2023年12月「住展風向球」續亮綠燈，專家分析4原因，2024房價沒有修正的條件。（圖／住展雜誌提供）

記者徐銘穗/綜合報導

《住展雜誌》今（11）公布，代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，2023年12月分數44.1分，可與11月（45.5分）持平而論，對應燈號為綠燈，長達一年都是綠燈。風向球六大構成項目呈現「一升、二平、三降」，僅新成屋戶數上升，預售屋推案量、來客組數、成交組數都下滑，議價率、待售建案個數分數持平。至於2024房價，專家認為，量不動價不動，讓議價率維持平盤，但空間趨小，市場頻傳利空出盡，沒有價格修正條件。

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住展雜誌發言人陳炳辰表示，時屆年底，總統大選投票日腳步近，建商與買方兩造一動不如一靜，推案量與來客、成交量都見停看聽，尤其預售屋推案量由11月逾8百億元，下修至5百億元左右，減幅近4成，沒了前月新北市三重區的『都廳大院2』2百多億元的量能，12月超過百億大案只剩台北市中山區的『中山麗池』。

而平均來客與成交組數上，12月追蹤的指標建案平均來客組數每週約20.3組，較11月減少4組，月減16.4％；而追蹤指標建案平均成交組數每週約3組，亦較11月微減，月減8.4％，休息為了走更長遠的路，買方也靜待2024年明朗的態勢。

▲2022年12月至2023年13月住展風向球變化。（圖／住展雜誌提供）
▲2022年12月至2023年13月住展風向球變化。（圖／住展雜誌提供）
年末交屋巧遇個案助攻 新成屋案量增 

兩樣情的反是新成屋戶數增，北台灣單一案量超過15億元以上的指標案如台北市大同區的『欣隆101』，或桃園市龜山區的『森木』，相較前月掛蛋的指標大案量體，自然有戲劇化增幅，整體戶數由百來戶增至近500戶。

陳炳辰另分析，近年原物料價格飛漲，後續還有碳費問題，建商在成本上難以捉摸，具資產實力的建商不如直接開工造屋，現況成本是多少就多少，免於夜長夢多，開價也好控制，亦是一些建商先建後售的考量，不過因為新版囤房稅上路，為此舉措後況添變數。又12月逢年底交屋潮，建商入帳認列營收也會有新成屋量體。

待售建案個數近乎按兵不動，變動幅度微降在1％左右，新成屋與預售一增一減，市場量體平衡。而量不動價不動，讓議價率維持平盤，但空間趨小，眼看2024年市場頻傳利空出盡，沒有價格修正條件。

直轄市強者恆強 低總助買氣

各區狀態上，屬於直轄縣市的雙北與桃園表現佳，待售建案數略降，且像台北市中正區，新北市三重區、淡水區，桃園市的龜山區、中壢區都有指標案屬於低總主流，來客與成交情況不錯。相對之下，宜蘭縣與新竹地區待售案量增，雖像是新竹市北區有零星量體較大的新案進場，卻也可見外縣市不比直轄市的房市穩定性，特別是新竹地區的高房價，讓買氣稍顯冷靜。

整體來說，陳炳辰認為，不乏建商推案預設農曆年後再做行動，不疾不徐順勢也來到329檔期，如今靜待選後明朗，無論何政黨候選人當選都有推出政策紅利可能性，直接或間接激勵房市，加上利率凍漲，市場幾乎適應房市調控，新青安持續帶動，今年可期龍飛鳳舞。
 

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