台中最強景點不是麗寶樂園！「冠軍擠進784萬人」　高美濕地掰了

東京排隊伴手禮now on Cheese來台！快閃這2處　2大招牌1/24開賣

▲被許多旅客稱為到東京必買的伴手禮「now on Cheese」即將來台快閃！1月24日將於新光三越台北信義新天地A11開幕，同步新光三越台中中港店也開始預購，並於2月1日開幕。（圖／「now on Cheese」提供）
▲被許多旅客稱為到東京必買的伴手禮「now on Cheese」即將來台快閃！1月24日將於新光三越台北信義新天地A11開幕，同步新光三越台中中港店也開始預購，並於2月1日開幕。（圖／「now on Cheese」提供）

記者葉盛耀/綜合報導

被許多旅客稱為到東京必買的伴手禮「now on Cheese」即將來台快閃！自2018年底於新宿開設首家起司甜點專賣店，「now on Cheese」立刻造成旋風，天天都造成排隊人龍，如今確認將來台，1月24日將於新光三越台北信義新天地A11開幕，同步新光三越台中中港店也開始預購，並於2月1日開幕，進行共長達一個月販售檔期。另外，被網友喻為「貝果界美味的天花板」的貝果品牌「好丘 Good Cho’s」，多款草莓系列貝果也將開賣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「now on Cheese」在2018年底於新宿推出的起司甜點專賣店馬上就造成一股旋風，天天都造成排隊人龍，2020年於東京車站開設專賣店，還為東京車站打造獨一無二的限定商品，近期更榮獲由東京車站內商場「GRANSTA」和「ecute」所調查2023「東京車站限定伴手禮熱銷TOP 10」品牌。「now on Cheese」在東京目前除有新宿店、東京車站專賣店之外，另有大宮店及澀谷店共四間門市店鋪。

▲「now on Cheese」在2018年底於新宿推出首家起司甜點專賣店後，旋即成為人氣名店，還被選為東京十大伴手禮。（圖／「now on Cheese」提供）
▲「now on Cheese」在2018年底於新宿推出首家起司甜點專賣店後，旋即成為人氣名店，還被選為東京十大伴手禮。（圖／「now on Cheese」提供）
如今，「now on Cheese」選在一月下旬農曆春節前首度來台快閃，預計前進台北及台中，並選定新光三越台北信義新天地A11於 1月24日開幕及新光三越台中中港店1月24日開始預購，2月1日開幕，進行共長達一個月販售檔期。

「now on Cheese」是以起司為主角，使用嚴選的高品質起司為主體，將不同起司的特點最大化活用製成點心的品牌。品牌訴求「Cheese makes everyone smile」，產品濃郁鹹甜滋味，吃了一口就會展開hi cheese 的笑容。主打商品為「起司夾心」與「起司餅乾」，本次首度來台快閃，也將帶來品牌該2款最經典的商品限定限量販售，而實際將販售的品項、規格及售價尚未公布。

now on Cheese「起司餅乾」餅體奢侈大量使用嚴選起司與鮮奶油，一塊塊細緻烘烤完成，口感酥脆厚實，濃郁的起司鹹味及香氣入口蔓延，且每款都有搭配堅果及果乾，增添品嚐風味。最受歡迎的「夾心餅乾」則將鹹香的起司和脆口的餅乾結合，使用高品質起司製成濃郁滑順的夾餡，將起司的豐富奶香和微妙的鹹味與餅乾的甜味相互融合

▲「now on Cheese」的起司餅乾，同樣也是招牌商品。（圖／「now on Cheese」提供）
▲「now on Cheese」的起司餅乾，同樣也是招牌商品。（圖／「now on Cheese」提供）
另外，被網友喻為「貝果界美味的天花板」的台灣貝果第一品牌好丘 Good Cho’s，這個冬天嚴選新鮮台灣在地草莓，做出多款草莓系列貝果，包含人氣首選的厚醬貝果《踏雪尋莓》，更有跨界攜手橘子集團旗下的【文學星、漫畫星】,將漫畫家日下棗的人氣作品《三個不結婚的女人》重新詮釋為全新口味《莓莓三重奏貝果》，是在麵團中加入大湖草莓乾以及酸甜又飽滿的藍莓果乾，展現不同層次的莓果香氣，再搭配微鹹的乳酪，另外，《草莓奶香貝果》與《草莓司康》也同步登場，草莓系列期間限定，每日限量販售。

▲好丘 Good Cho’s嚴選新鮮台灣在地草莓，做出多款草莓系列貝果，包含人氣首選的厚醬貝果《踏雪尋莓》。（圖／好丘 Good Cho’s提供）
▲好丘 Good Cho’s嚴選新鮮台灣在地草莓，做出多款草莓系列貝果，包含人氣首選的厚醬貝果《踏雪尋莓》。（圖／好丘 Good Cho’s提供）
▲好丘還與橘子集團旗下【文學星、漫畫星】，聯手打造漫畫主題貝果。（圖／好丘提供）
▲好丘還與橘子集團旗下【文學星、漫畫星】，聯手打造漫畫主題貝果。（圖／好丘提供）

過年出國追雪2萬有找！東京5日來回機票17888起　冬季行程下殺5折

南台灣唯一米其林2星！主廚將出走　傳這家「東京傳奇餐廳」頂替

東京佛心拉麵「1碗22元」！暌違12年再開幕　老闆承諾永遠不漲價

樂桃航空促銷今晚20:00開搶！單程僅2750元起　飛東京、大阪皆有

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選