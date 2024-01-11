東京排隊伴手禮now on Cheese來台！快閃這2處　2大招牌1/24開賣

被許多旅客稱為到東京必買的伴手禮「now on Cheese」即將來台快閃！自2018年底於新宿開設首家起司甜點專賣店，「now on Cheese」立刻造成旋風，天天都造成排隊人龍，如今確認將來台，1月24日將於新光三越台北信義新天地A11開幕，同步新光三越台中中港店也開始預購，並於2月1日開幕，進行共長達一個月販售檔期。另外，被網友喻為「貝果界美味的天花板」的貝果品牌「好丘 Good Cho’s」，多款草莓系列貝果也將開賣。
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「now on Cheese」在2018年底於新宿推出的起司甜點專賣店馬上就造成一股旋風，天天都造成排隊人龍，2020年於東京車站開設專賣店，還為東京車站打造獨一無二的限定商品，近期更榮獲由東京車站內商場「GRANSTA」和「ecute」所調查2023「東京車站限定伴手禮熱銷TOP 10」品牌。「now on Cheese」在東京目前除有新宿店、東京車站專賣店之外，另有大宮店及澀谷店共四間門市店鋪。
如今，「now on Cheese」選在一月下旬農曆春節前首度來台快閃，預計前進台北及台中，並選定新光三越台北信義新天地A11於 1月24日開幕及新光三越台中中港店1月24日開始預購，2月1日開幕，進行共長達一個月販售檔期。
「now on Cheese」是以起司為主角，使用嚴選的高品質起司為主體，將不同起司的特點最大化活用製成點心的品牌。品牌訴求「Cheese makes everyone smile」，產品濃郁鹹甜滋味，吃了一口就會展開hi cheese 的笑容。主打商品為「起司夾心」與「起司餅乾」，本次首度來台快閃，也將帶來品牌該2款最經典的商品限定限量販售，而實際將販售的品項、規格及售價尚未公布。
now on Cheese「起司餅乾」餅體奢侈大量使用嚴選起司與鮮奶油，一塊塊細緻烘烤完成，口感酥脆厚實，濃郁的起司鹹味及香氣入口蔓延，且每款都有搭配堅果及果乾，增添品嚐風味。最受歡迎的「夾心餅乾」則將鹹香的起司和脆口的餅乾結合，使用高品質起司製成濃郁滑順的夾餡，將起司的豐富奶香和微妙的鹹味與餅乾的甜味相互融合
另外，被網友喻為「貝果界美味的天花板」的台灣貝果第一品牌好丘 Good Cho’s，這個冬天嚴選新鮮台灣在地草莓，做出多款草莓系列貝果，包含人氣首選的厚醬貝果《踏雪尋莓》，更有跨界攜手橘子集團旗下的【文學星、漫畫星】,將漫畫家日下棗的人氣作品《三個不結婚的女人》重新詮釋為全新口味《莓莓三重奏貝果》，是在麵團中加入大湖草莓乾以及酸甜又飽滿的藍莓果乾，展現不同層次的莓果香氣，再搭配微鹹的乳酪，另外，《草莓奶香貝果》與《草莓司康》也同步登場，草莓系列期間限定，每日限量販售。